Регулиращ клапан

Регулиращ клапан за поставяне между маркуча и пръскачката. За безстепенно регулиране на дебита на водата от 0 до максимум. Вкл. и двоен куплунг за свързване на два маркуча.

Сигурните кранови връзки, куплунгите за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например регулиращият клапан на Керхер – идеалното решение са безстепенно регулиране на дебита на водата от 0 до максимум. Той убеждава с ергономичен дизайн и гарантира лесна употреба. Регулиращият клапан може да се използва или за връзка между маркуч и пръскачка или – с помощта на двойния куплунг от комплекта – за свързване на два маркуча. Регулиращият вентил за два маркуча на Керхер е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.

Характеристики и предимства
Универсално приложение
  • За всички градински маркучи на пазара
Вкл. двоен куплунг
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,055
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,068
Размери (Д х Ш х В) (мм) 105 x 32 x 32
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти