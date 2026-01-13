Регулиращ клапан
Регулиращ клапан за поставяне между маркуча и пръскачката. За безстепенно регулиране на дебита на водата от 0 до максимум. Вкл. и двоен куплунг за свързване на два маркуча.
Сигурните кранови връзки, куплунгите за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например регулиращият клапан на Керхер – идеалното решение са безстепенно регулиране на дебита на водата от 0 до максимум. Той убеждава с ергономичен дизайн и гарантира лесна употреба. Регулиращият клапан може да се използва или за връзка между маркуч и пръскачка или – с помощта на двойния куплунг от комплекта – за свързване на два маркуча. Регулиращият вентил за два маркуча на Керхер е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Универсално приложение
- За всички градински маркучи на пазара
Вкл. двоен куплунг
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,055
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,068
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|105 x 32 x 32
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти