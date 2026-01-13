Сигурните кранови връзки, куплунгите за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например регулиращият клапан на Керхер – идеалното решение са безстепенно регулиране на дебита на водата от 0 до максимум. Той убеждава с ергономичен дизайн и гарантира лесна употреба. Регулиращият клапан може да се използва или за връзка между маркуч и пръскачка или – с помощта на двойния куплунг от комплекта – за свързване на два маркуча. Регулиращият вентил за два маркуча на Керхер е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.