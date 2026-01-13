Репаратор за маркучи от месинг 1/2", 5/8"

Висококачествен и здрав репаратор за маркучи от месинг за поправка на повреден маркуч или за свързване на маркучи с вътрешен диаметър 1/2" и 5/8". Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
От месинг
  • Висококачествен материал с дълъг експлоатационен живот.
Връзка за маркуч
  • За свързване на два маркучи или за поправка на повредени маркучи.
За свързване на маркучи с вътрешен диаметър 1/2" и 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
  • Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
Спецификации

Технически данни

Диаметър 1/2″ / 5/8″
Тегло (кг) 0,11
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,12
Размери (Д х Ш х В) (мм) 38 x 38 x 38
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти