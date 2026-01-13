Троен куплунг
Троен куплунг с три независимо регулиращи се разклонения. Идеален за свързване на три маркуча на един воден кран (G1-кранова връзка, G3/4-редуктор)
Висококачествен троен куплунг с G1-кранова връзка и G3/4-редуктор за напояване с до три маркуча едновременно. Тройният куплунг разполага с три кранови връзки с три независими безстепенни регулатора и се отличава с оптимизиран дебит на водата. Може да се прилага универсално във връзка с всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава със стабилно качество и ергономичен дизайн за лесна употреба. Лесно съединяващ се куплунг със здрава вътрешна резба гарантира безпроблемно и удобно закрепване към крана за водата. Тройният куплунг е съвместим с най-разпространените клик-системи.
Характеристики и предимства
Три изхода за вода с възможност за независимо регулиране.
- Три изхода за вода към един водопроводен кран с възможност за независимо ползване.
С интегриран предфилтър
- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Преходна муфа с лесен ход
- Лесно закрепване към водопроводни кранове с 1" или 3/4" - резба.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,29
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,342
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|60 x 22 x 180
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- Почистване на градински уреди и инструменти