Троен куплунг

Троен куплунг с три независимо регулиращи се разклонения. Идеален за свързване на три маркуча на един воден кран (G1-кранова връзка, G3/4-редуктор)

Висококачествен троен куплунг с G1-кранова връзка и G3/4-редуктор за напояване с до три маркуча едновременно. Тройният куплунг разполага с три кранови връзки с три независими безстепенни регулатора и се отличава с оптимизиран дебит на водата. Може да се прилага универсално във връзка с всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава със стабилно качество и ергономичен дизайн за лесна употреба. Лесно съединяващ се куплунг със здрава вътрешна резба гарантира безпроблемно и удобно закрепване към крана за водата. Тройният куплунг е съвместим с най-разпространените клик-системи.

Характеристики и предимства
Три изхода за вода с възможност за независимо регулиране.
  • Три изхода за вода към един водопроводен кран с възможност за независимо ползване.
С интегриран предфилтър
  • За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Преходна муфа с лесен ход
  • Лесно закрепване към водопроводни кранове с 1" или 3/4" - резба.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,29
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,342
Размери (Д х Ш х В) (мм) 60 x 22 x 180

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • Почистване на градински уреди и инструменти