Висококачествен троен куплунг с G1-кранова връзка и G3/4-редуктор за напояване с до три маркуча едновременно. Тройният куплунг разполага с три кранови връзки с три независими безстепенни регулатора и се отличава с оптимизиран дебит на водата. Може да се прилага универсално във връзка с всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава със стабилно качество и ергономичен дизайн за лесна употреба. Лесно съединяващ се куплунг със здрава вътрешна резба гарантира безпроблемно и удобно закрепване към крана за водата. Тройният куплунг е съвместим с най-разпространените клик-системи.