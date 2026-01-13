Универсален репаратор за маркуч
Универсален репаратор за маркучи за всички видове градински маркучи на пазара. За свързване или поправка на две парчета маркучи. Ергономичен дизайн за лесна употреба.
Интактните кранови връзки, куплунгите за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например универсалния репаратор за маркучи. Той е универсално приложим за всички градински маркучи и убеждава с ергономичен дизайн за лесна употреба. Идеалното решение за свързване или поправка на две парчета маркуч. Универсалният куплунг е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Ергономичен дизайн
- За лесна употреба.
Универсално приложение
- Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
За свързване или поправка на 2 маркуча
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,041
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,049
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 39 x 39
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти