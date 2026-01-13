Интактните кранови връзки, куплунгите за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например универсалния репаратор за маркучи. Той е универсално приложим за всички градински маркучи и убеждава с ергономичен дизайн за лесна употреба. Идеалното решение за свързване или поправка на две парчета маркуч. Универсалният куплунг е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.