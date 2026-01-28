Hose hanger

Характеристики и предимства
Практична възможност за съхранение на маркучи без да заема място
  • Всичко прибрано на едно място.
Държач за дюзи
Спецификации

Технически данни

Капацитет на маркуча (м) 35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
Цвят черен
Тегло (кг) 0,537
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,546
Размери (Д х Ш х В) (мм) 286 x 144 x 240

Оборудване

  • Държач за дюзи
  • Стенна скоба, включително винтове и дюбели
Hose hanger
Hose hanger
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Малки до средни по размер площи
Аксесоари