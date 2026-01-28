Hose hanger Plus
Характеристики и предимства
Практична възможност за съхранение на маркучи без да заема място
- Всичко прибрано на едно място.
Държач за дюзи
Спецификации
Технически данни
|Капацитет на маркуча (м)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,799
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,843
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|286 x 144 x 326
Оборудване
- Държач за дюзи
- Стенна скоба, включително винтове и дюбели
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Малки до средни по размер площи