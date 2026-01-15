Готова количка! Готовата за употреба количка за маркучи HT 4.500 с държач за аксесоари за пръскачки, тръбни удължители и пр., както и с кука за окачване за късия маркуч е пълна с идеи. Практически: няма смисъл повече да влачите дългия маркуч през цялата градина, защото маневрената количка е винаги до вас, а така и директно на мястото на напояване. Дългият маркуч се включва към крана за вода, развива се по земята и си остава там. Така ще запазите здрави всички храсти, плетове и маркучи. А ще поливате съвсем удобно с късия маркуч около количката. И благодарение на иновативната функция за сгъване HT 4.500 може да се прибере лесно и без да заема много място. Детайли от оборудването: дръжка с възможност за регулиране на височината, 2 x куплунга за маркучи. Подходяща за всички видове маркучи на пазара; Капацитет: 50 m 1/2"-маркуч или 35 m 5/8"-маркуч или 23 m 3/4"-маркуч. Пълно оборудване.