Количка за маркучи HT 4.500
Много мобилна количка за маркучи с кука за окачване и държач за аксесоари. С възможност за настройка на височината на дръжката, с накрайник под ъгъл, свободно движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване. Готова за употреба.
Готова количка! Готовата за употреба количка за маркучи HT 4.500 с държач за аксесоари за пръскачки, тръбни удължители и пр., както и с кука за окачване за късия маркуч е пълна с идеи. Практически: няма смисъл повече да влачите дългия маркуч през цялата градина, защото маневрената количка е винаги до вас, а така и директно на мястото на напояване. Дългият маркуч се включва към крана за вода, развива се по земята и си остава там. Така ще запазите здрави всички храсти, плетове и маркучи. А ще поливате съвсем удобно с късия маркуч около количката. И благодарение на иновативната функция за сгъване HT 4.500 може да се прибере лесно и без да заема много място. Детайли от оборудването: дръжка с възможност за регулиране на височината, 2 x куплунга за маркучи. Подходяща за всички видове маркучи на пазара; Капацитет: 50 m 1/2"-маркуч или 35 m 5/8"-маркуч или 23 m 3/4"-маркуч. Пълно оборудване.
Характеристики и предимства
2 x стандартни куплунга за маркучи
Ъглова връзка за маркуч
Пълно оборудване.
Възможност за фиксиране на поливачки или пръскачки
- За увеличаване на мобилността.
Ръчка със свободно движение
- Лесна работа за развиване или навиване на маркуча.
Големи колела
- За увеличаване на мобилността.
Дръжка за бутане с възможност за регулиране на височината
Капацитет: 50 m 1/2" маркуч или 35 m 5/8" маркуч или 23 m 3/4" маркуч
- За всички градински маркучи
Функция за сгъване
- За съхранение без да се заема място.
Със защита срещу плъзгане, ергономична дръжка
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,64
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,714
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|440 x 485 x 857
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Рязане на малки дървета
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- Почистване на градински уреди и инструменти