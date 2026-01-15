Количка за маркучи HT 4.520 комплект 1/2"
Много мобилна количка за маркучи с кука за окачване и държач за аксесоари. С възможност за настройка на височината на дръжката, с накрайник под ъгъл, свободно движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване.
Готова количка! Готовият за употреба комплект с количка за маркучи HT 4.520 Kit 1/2" с държач за аксесоари за пръскачки, тръбни удължители и пр., както и с кука за окачване за късия маркуч е пълен с идеи. Практически: няма смисъл повече да влачите дългия маркуч през цялата градина, защото маневрената количка е винаги до вас, а така и директно на мястото на напояване. Дългият маркуч се включва към крана с водата, развива се по земята и си остава там. Така ще запазите здрави всички храсти, плетове, мебели и маркучи. А ще поливате съвсем удобно с късия маркуч около количката. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината. И благодарение на иновативната функция за сгъване HT 4.523 може да се прибелесно и без да заема много място. Детайли от оборудването: дръжка с възможност за регулиране на височината, 20 m 1/2" PrimoFlex® маркуч, пръскачка Plus (2.645-177), 3 x куплунг за маркучи, 1 x куплунг за маркучи с Aqua Stop, G3/4-кранова връзка и G1/2 редуктор; Капацитет: 50 m 1/2"-маркуч или 35 m 5/8"-маркуч или 23 m 3/4"-маркуч. Пълно оборудване.
Характеристики и предимства
1 x стандартен куплунг за маркуч с Aqua Stop
20 м 1/2" маркуч PrimoFlex®
3 x стандартен куплунг за маркуч
Ъглова връзка за маркуч
Пълно оборудване.
Възможност за фиксиране на поливачки или пръскачки
- За увеличаване на мобилността.
Ръчка със свободно движение
- Лесна работа за развиване или навиване на маркуча.
G3/4-кранова връзка и G1/2-редуктор
Големи колела
- За увеличаване на мобилността.
Дръжка за бутане с възможност за регулиране на височината
Спецификации
Технически данни
|Дължина на маркуча (м)
|20
|Капацитет на маркуча (м)
|макс. 20 (1/2")
|Максимално налягане (бар)
|24
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|4,927
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,02
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|440 x 485 x 857
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Рязане на малки дървета
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- Почистване на градински уреди и инструменти