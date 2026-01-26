Количка за маркучи метална HT 80 M / комплектJ7

Комплект с количка за маркучи HT 80 M с вкл. 20 m PrimoFlex® Plus-маркуч (1/2"), пистолет за поливане Plus, 4 универсални куплунга за маркучи Plus и G3/4-кранова връзка.