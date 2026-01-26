Количка за маркучи метална HT 80 M / комплектJ7
Количката за маркучи Kit HT 80 M включва: метална количка HT 80 M, 20-метров маркуч Performance Plus (1/2 "), пистолет за поливане Plus, 4 универсални куплунга за маркучи Plus (3x без, 1x с Aqua Stop ) и кранова връзка G3 / 4.
Характеристики и предимства
Ръчка със свободно движение
- За лесно навиване на маркуча.
Дръжка за бутане с възможност за регулиране на височината
Издръжлива стоманена рамка и макара
- Гарантирана издръжливост и дълъг експлоатационен живот.
Със защита срещу плъзгане, ергономична дръжка
- Комфортна ръкохватка за лесна употреба.
Водач за маркуч
- За лесно изтегляне и прибиране на маркуча.
С маркуч 20 м 1/2 "Performance Plus, пистолет за пръскане Plus, 4 универсални конектори за маркуч Plus и адаптер за кранове G3/4
Спецификации
Технически данни
|Дължина на маркуча (м)
|20
|Капацитет на маркуча (м)
|макс. 20 (1/2")
|Максимално налягане (бар)
|24
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|8,443
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,733
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|420 x 570 x 853
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Обхват на доставката
- Съединител за маркуч: 3 бр.
- Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
- Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1
- Пръскачка: 1 бр.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Почистване на градински уреди и инструменти
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ