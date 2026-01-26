Количка за маркучи метална HT 80 M / комплектJ7

Комплект с количка за маркучи HT 80 M с вкл. 20 m PrimoFlex® Plus-маркуч (1/2"), пистолет за поливане Plus, 4 универсални куплунга за маркучи Plus и G3/4-кранова връзка.

Количката за маркучи Kit HT 80 M включва: метална количка HT 80 M, 20-метров маркуч Performance Plus (1/2 "), пистолет за поливане Plus, 4 универсални куплунга за маркучи Plus (3x без, 1x с Aqua Stop ) и кранова връзка G3 / 4.

Характеристики и предимства
Ръчка със свободно движение
  • За лесно навиване на маркуча.
Дръжка за бутане с възможност за регулиране на височината
Издръжлива стоманена рамка и макара
  • Гарантирана издръжливост и дълъг експлоатационен живот.
Със защита срещу плъзгане, ергономична дръжка
  • Комфортна ръкохватка за лесна употреба.
Водач за маркуч
  • За лесно изтегляне и прибиране на маркуча.
С маркуч 20 м 1/2 "Performance Plus, пистолет за пръскане Plus, 4 универсални конектори за маркуч Plus и адаптер за кранове G3/4
Спецификации

Технически данни

Дължина на маркуча (м) 20
Капацитет на маркуча (м) макс. 20 (1/2")
Максимално налягане (бар) 24
Цвят черен
Тегло (кг) 8,443
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,733
Размери (Д х Ш х В) (мм) 420 x 570 x 853

Обхват на доставката

  • Съединител за маркуч: 3 бр.
  • Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
  • Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1  
  • Пръскачка: 1 бр.

Оборудване

  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ