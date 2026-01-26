Компактна кутия за маркучи Premium CR 7.220 Automatic
Компактна кутия за маркучи Premium CR 7.220 Automatic с автоматична система за лесно прибиране на маркуча. С възможност за настройка на ъгъла на стойката от 0° – 180°, със задържане на определения ъгъл, както и плоска, пестяща място стойка за стена.
С компактната кутия за маркучи Premium CR 7.220 Automatic маркучите се прибират бързо и лесно, без да се образуват възли. Системата за навиване на маркуча работи автоматично и плавно. Освен това автоматичната система за навиване на маркуча има интегрирана спирачка, която гарантира контролираното прибиране на маркуча. Благодарение на плоската стойка за стена и компактните си размери кутията за маркучи не заема много място. Освен това ъгълът може да се настройва свободно от 0° – 180° в зависимост от индивидуалните нужди. Така можете да защитите предметите и стените наоколо.
Характеристики и предимства
Вкл. 20 плюс 2-метров първокласен маркуч без фталат (<0,1%) 1/2 '' маркуч
Пръскачка
1 куплунг за маркуч
1 куплунг за маркуч с Aqua Stop
G3/4-кранова връзка и G1/2-редуктор
Комфортно съхранение на аксесоарите
Пълно оборудване.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|24
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|10,771
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,85
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|260 x 506 x 420
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)