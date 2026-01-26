С компактната кутия за маркучи Premium CR 7.220 Automatic маркучите се прибират бързо и лесно, без да се образуват възли. Системата за навиване на маркуча работи автоматично и плавно. Освен това автоматичната система за навиване на маркуча има интегрирана спирачка, която гарантира контролираното прибиране на маркуча. Благодарение на плоската стойка за стена и компактните си размери кутията за маркучи не заема много място. Освен това ъгълът може да се настройва свободно от 0° – 180° в зависимост от индивидуалните нужди. Така можете да защитите предметите и стените наоколо.