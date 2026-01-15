Компактна макара за маркучи CR 3.110 Balcony
Компактна макара за маркучи за напояване на балкони, тераси и в малки градини. Комфортно и бързо развиване и навиване. Идеална за съхранение без да заема място в жилището.
Първата макара за маркуч за вътрешна употреба на балкон приключва ерата на тежките кани за напояване. Компактната макара за маркучи CR 3.110 Balcony е идеалното решение за напояване за балкони, тераси и малки градини. Благодарение на надеждната система срещу капене и практичното съхранение на аксесоарите се преоткрива удобното напояване. Двата вградени куплунга с Aquastop дават възможност за комфортно откачане без пръскане. Можете да забравите за петната от вода по килима или паркета благодарение на интелигентната система за съхранение за аксесоарите и краищата на маркучите. Освен това макарата за маркучи CR 3.110 Balcony може да се монтира и към крановете за вода в домакинството, благодарение на подходящата кранова връзка за вътрешни батерии. Между другото: макарата за маркучи за вътрешна употреба може да се използва и за маркуч K 2.200 Balcony, за други уреди и водоструйки К 2.
Характеристики и предимства
Вкл. 10 плюс 2 m висококачествен маркуч, без съдържание на фталати
Пръскачка
2 куплунга за маркучи с Aqua Stop за свързване без пръскане
Плоска стойка за стена
Свързващи елементи за външни и вътрешни водопроводни кранове
Пълно оборудване.
Спецификации
Технически данни
|Дължина на маркуча (м)
|10
|Капацитет на маркуча (м)
|10 (5/16")
|Максимално налягане (бар)
|24
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,47
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,599
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|145 x 285 x 330
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Обхват на доставката
- Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 2 бр.
- Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
- Пръскачка: 1 бр.
- 5/16" маркуч: 10 м
- 5/16" свързващ маркуч: 2 м
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Винтове и дюбели за монтаж на стена
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)