Първата макара за маркуч за вътрешна употреба на балкон приключва ерата на тежките кани за напояване. Компактната макара за маркучи CR 3.110 Balcony е идеалното решение за напояване за балкони, тераси и малки градини. Благодарение на надеждната система срещу капене и практичното съхранение на аксесоарите се преоткрива удобното напояване. Двата вградени куплунга с Aquastop дават възможност за комфортно откачане без пръскане. Можете да забравите за петната от вода по килима или паркета благодарение на интелигентната система за съхранение за аксесоарите и краищата на маркучите. Освен това макарата за маркучи CR 3.110 Balcony може да се монтира и към крановете за вода в домакинството, благодарение на подходящата кранова връзка за вътрешни батерии. Между другото: макарата за маркучи за вътрешна употреба може да се използва и за маркуч K 2.200 Balcony, за други уреди и водоструйки К 2.