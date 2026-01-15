Компактна макара за маркучи CR 3.110 Balcony

Компактна макара за маркучи за напояване на балкони, тераси и в малки градини. Комфортно и бързо развиване и навиване. Идеална за съхранение без да заема място в жилището.

Първата макара за маркуч за вътрешна употреба на балкон приключва ерата на тежките кани за напояване. Компактната макара за маркучи CR 3.110 Balcony е идеалното решение за напояване за балкони, тераси и малки градини. Благодарение на надеждната система срещу капене и практичното съхранение на аксесоарите се преоткрива удобното напояване. Двата вградени куплунга с Aquastop дават възможност за комфортно откачане без пръскане. Можете да забравите за петната от вода по килима или паркета благодарение на интелигентната система за съхранение за аксесоарите и краищата на маркучите. Освен това макарата за маркучи CR 3.110 Balcony може да се монтира и към крановете за вода в домакинството, благодарение на подходящата кранова връзка за вътрешни батерии. Между другото: макарата за маркучи за вътрешна употреба може да се използва и за маркуч K 2.200 Balcony, за други уреди и водоструйки К 2.

Характеристики и предимства
Вкл. 10 плюс 2 m висококачествен маркуч, без съдържание на фталати
Пръскачка
2 куплунга за маркучи с Aqua Stop за свързване без пръскане
Плоска стойка за стена
Свързващи елементи за външни и вътрешни водопроводни кранове
Пълно оборудване.
Спецификации

Технически данни

Дължина на маркуча (м) 10
Капацитет на маркуча (м) 10 (5/16")
Максимално налягане (бар) 24
Цвят черен
Тегло (кг) 2,47
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,599
Размери (Д х Ш х В) (мм) 145 x 285 x 330

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Обхват на доставката

  • Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 2 бр.
  • Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
  • Пръскачка: 1 бр.
  • 5/16" маркуч: 10 м
  • 5/16" свързващ маркуч: 2 м

Оборудване

  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Винтове и дюбели за монтаж на стена
Компактна макара за маркучи CR 3.110 Balcony
Компактна макара за маркучи CR 3.110 Balcony
Компактна макара за маркучи CR 3.110 Balcony

Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
Аксесоари