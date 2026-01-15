Макара за маркучи Premium HR 7.300
За съхранение на маркучи и градински принадлежности. С възможност за сваляне на макарата за маркуча, съхранение на пръскачки и пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на удължители за градински пръскачки.
Компактна станция за напояване! Готовият за употреба Premium комплект за маркучи HR 7.300 за мобилна или стационарна употреба е перфектен за напояване на малки до средно големи площи и градини. Благодарение на множеството възможности за съхранение най-после всичко е на своето място. Детайли от оборудването: сваляща се макара за маркучи (2 в 1), възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, компактно отделение за градински ръкавици, ножици, лопати и пр. Вкл. и система за закрепване на стена и 2 куплунга за маркучи, както и допълнителна възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Подходяща за всички обикновени маркучи (капацитет: 30 m 1/2"-маркуч или 20 m 5/8"-маркуч или 12 m 3/4"-маркуч). .Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
2 x стандартни куплунга за маркучи
Сваляща се макара за маркуч (2 в 1)
Възможност за съхранение на пръскачки и пръскащи пистолети
Държач за аксесоари за пръскачки, докато са свързани за маркуча
Голяма кутия за съхранение на градински ръкавици, ножици, лопати и пр.
Капацитет: 30 м 1/2" маркуч или 20 м 5/8" маркуч или 12 м 3/4" маркуч
- За всички градински маркучи
Здрави материали
- Дълъг срок на употреба.
- Пълно оборудване.
Монтаж на стена
- Станция за практично съхранение на маркучи и градински принадлежности, без да се заема място
- Лесен монтаж на стена
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|3,09
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,97
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|290 x 515 x 510
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти