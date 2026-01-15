Компактна станция за напояване! Готовият за употреба Premium комплект за маркучи HR 7.300 за мобилна или стационарна употреба е перфектен за напояване на малки до средно големи площи и градини. Благодарение на множеството възможности за съхранение най-после всичко е на своето място. Детайли от оборудването: сваляща се макара за маркучи (2 в 1), възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, компактно отделение за градински ръкавици, ножици, лопати и пр. Вкл. и система за закрепване на стена и 2 куплунга за маркучи, както и допълнителна възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Подходяща за всички обикновени маркучи (капацитет: 30 m 1/2"-маркуч или 20 m 5/8"-маркуч или 12 m 3/4"-маркуч). .Керхер: разумният избор за вашето поливане.