Макара за маркучи Premium HR 7.300

За съхранение на маркучи и градински принадлежности. С възможност за сваляне на макарата за маркуча, съхранение на пръскачки и пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на удължители за градински пръскачки.

Компактна станция за напояване! Готовият за употреба Premium комплект за маркучи HR 7.300 за мобилна или стационарна употреба е перфектен за напояване на малки до средно големи площи и градини. Благодарение на множеството възможности за съхранение най-после всичко е на своето място. Детайли от оборудването: сваляща се макара за маркучи (2 в 1), възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, компактно отделение за градински ръкавици, ножици, лопати и пр. Вкл. и система за закрепване на стена и 2 куплунга за маркучи, както и допълнителна възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Подходяща за всички обикновени маркучи (капацитет: 30 m 1/2"-маркуч или 20 m 5/8"-маркуч или 12 m 3/4"-маркуч). .Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
2 x стандартни куплунга за маркучи
Сваляща се макара за маркуч (2 в 1)
Възможност за съхранение на пръскачки и пръскащи пистолети
Държач за аксесоари за пръскачки, докато са свързани за маркуча
Голяма кутия за съхранение на градински ръкавици, ножици, лопати и пр.
Капацитет: 30 м 1/2" маркуч или 20 м 5/8" маркуч или 12 м 3/4" маркуч
  • За всички градински маркучи
Здрави материали
  • Дълъг срок на употреба.
  • Пълно оборудване.
Монтаж на стена
  • Станция за практично съхранение на маркучи и градински принадлежности, без да се заема място
  • Лесен монтаж на стена
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 3,09
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,97
Размери (Д х Ш х В) (мм) 290 x 515 x 510

Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти
Аксесоари