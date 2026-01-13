Стойка за маркучи
Стабилно изработена стойка за маркучи за стенен монтаж. Практична и пести място. За всички стандартни градински маркучи.
Стабилно изработена стойка за маркучи на Керхер е предвидена за поставяне на външни стени. Практичната стойка за маркучи пести място и предлага възможност за съхранение на пръскачки и пистолети. Системата за съхранение на маркучи е подходяща за всички стандартни градински маркучи. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината. Иновативните системи на Керхер за съхранение на маркучи създават нови мащаби от гледна точка на функционалност, дизайн и качество. Идеална за бързо развиване и навиване на маркуча, без ръчно водене и заемайки минимална площ. .Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
Лесен монтаж на външни стени
- Лесен за съхранение
Практичен и без да заема място с възможност за съхранение на пръскачки и пръскащи пистолети
- Лесен за съхранение
Спецификации
Технически данни
|Капацитет на маркуча (м)
|макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,21
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,21
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|160 x 250 x 180
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти