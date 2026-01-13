Стабилно изработена стойка за маркучи на Керхер е предвидена за поставяне на външни стени. Практичната стойка за маркучи пести място и предлага възможност за съхранение на пръскачки и пистолети. Системата за съхранение на маркучи е подходяща за всички стандартни градински маркучи. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината. Иновативните системи на Керхер за съхранение на маркучи създават нови мащаби от гледна точка на функционалност, дизайн и качество. Идеална за бързо развиване и навиване на маркуча, без ръчно водене и заемайки минимална площ. .Керхер: разумният избор за вашето поливане.