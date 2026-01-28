С капацитет на изпомпване до 11 000 литра на час, дренажната помпа SP 11.000 Dirt бързо изпомпва вода от резервоари и градински езера. Тя надеждно изпомпва чиста и мръсна вода, съдържаща частици мръсотия с диаметър до 20 mm. Като опция се предлага и предфилтър за защита на ротора на помпата в случай на по-големи частици. Потопяемата помпа за мръсна вода е снабдена и с поплавъчен превключвател, който я включва и изключва в зависимост от нивото на водата, като по този начин предотвратява и работа на сухо. Поплавъчният превключвател може да се фиксира така, че помпата да може да се използва дори при ниско ниво на водата, до остатъчна дълбочина на водата от 25 mm. Допълнителни екстри: Здраво уплътнение с плъзгащ пръстен за изключително дълъг живот, възможно удължаване на гаранцията до пет години и съединителна резба Quick Connect за бързо свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".