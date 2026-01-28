SP 11.000 Dirt

Надеждно изпомпване на чиста и мръсна вода с изпомпващ капацитет до 11 000 l/h: С компактната и здрава помпа за мръсна вода SP 11.000 Dirt с вкл. поплавък.

С капацитет на изпомпване до 11 000 литра на час, дренажната помпа SP 11.000 Dirt бързо изпомпва вода от резервоари и градински езера. Тя надеждно изпомпва чиста и мръсна вода, съдържаща частици мръсотия с диаметър до 20 mm. Като опция се предлага и предфилтър за защита на ротора на помпата в случай на по-големи частици. Потопяемата помпа за мръсна вода е снабдена и с поплавъчен превключвател, който я включва и изключва в зависимост от нивото на водата, като по този начин предотвратява и работа на сухо. Поплавъчният превключвател може да се фиксира така, че помпата да може да се използва дори при ниско ниво на водата, до остатъчна дълбочина на водата от 25 mm. Допълнителни екстри: Здраво уплътнение с плъзгащ пръстен за изключително дълъг живот, възможно удължаване на гаранцията до пет години и съединителна резба Quick Connect за бързо свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".

Характеристики и предимства
Потопяема помпа за мръсна вода SP 11.000 Dirt: Керамичен уплътнителен пръстен
За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Потопяема помпа за мръсна вода SP 11.000 Dirt: Поплавъчен прекъсвач
Помпата се включва и изключва според нивото на водата - защита срещу работа на сухо.
Потопяема помпа за мръсна вода SP 11.000 Dirt: Система за бързо свързване Quick Connect
Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Предназначена за мръсна вода
  • Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
  • За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
  • За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Здрав и лесен за поставяне предфилтър като аксесоар
  • Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 400
Максимален дебит (л/ч) < 11000
Температура на работа (°C) макс. 35
Височина на дебита (м) 7
Налягане (бар) макс. 0,7
Pазмер на гранулите (мм) макс. 20
Дълбочина на потапяне (м) макс. 7
Мин. остатъчна вода, ръчно (мм) 25
Остатъчно ниво на водата (мм) 25
Свързваща резба G1 1/2
Свързваща резба G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел (м) 10
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,395
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,203
Размери (Д х Ш х В) (мм) 229 x 238 x 303

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оборудване

  • Комфортна дръжка за носене
  • Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
  • Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
  • Поплавъчен прекъсвач
  • При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
  • При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
  • Керамичен уплътнителен пръстен
Потопяема помпа за мръсна вода SP 11.000 Dirt

Видео

Сфера на приложение
  • За употреба при наводнения
  • За изпомпване на вода от градински езера
