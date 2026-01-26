SP 16.000 Dirt
Бързо изпомпване на мръсна вода с капацитет на изпомпване до 16 000 l/h: Със здравата помпа за мръсна вода SP 16.000 Dirt вкл. регулируем на височина поплавък за по-голяма гъвкавост.
По-големите водни обеми са нейната специалност: помпата за мръсна вода SP 16 000 Dirt с максимална производителност от 16 000 l/h надеждно изпомпва мръсна вода с до 20 mm частици мръсотия, например от градински езера или наводнени мазета. В случай на силно замърсяване допълнителен предфилтър предпазва от запушвания. Уплътнението с плъзгащ се пръстен, познато от гамата Professional , е инсталирано за по-дълъг живот. Дренажната помпа има поплавъчен превключвател за автоматично активиране и деактивиране. Поплавъкът е прикрепен към релса и може да се регулира вертикално за изпомпване на ниско ниво. В ръчен режим може дори да помпа до ниво на остатъчна вода от 25 mm. А съединителната резба Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Характеристики и предимства
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Регулируем вертикално поплавъкПовишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick ConnectРезба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Предназначена за мръсна вода
- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
- За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Здрав и лесен за поставяне предфилтър като аксесоар
- Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|550
|Максимален дебит (л/ч)
|< 16000
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|8
|Налягане (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 20
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|25
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|25
|Свързваща резба
|G1 1/2
|Свързваща резба
|G1/2 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,852
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,674
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|229 x 238 x 303
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
- Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
- При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
- Керамичен уплътнителен пръстен
Видео
Сфера на приложение
- За изпомпване на вода от градински езера
- За употреба при наводнения