По-големите водни обеми са нейната специалност: помпата за мръсна вода SP 16 000 Dirt с максимална производителност от 16 000 l/h надеждно изпомпва мръсна вода с до 20 mm частици мръсотия, например от градински езера или наводнени мазета. В случай на силно замърсяване допълнителен предфилтър предпазва от запушвания. Уплътнението с плъзгащ се пръстен, познато от гамата Professional , е инсталирано за по-дълъг живот. Дренажната помпа има поплавъчен превключвател за автоматично активиране и деактивиране. Поплавъкът е прикрепен към релса и може да се регулира вертикално за изпомпване на ниско ниво. В ръчен режим може дори да помпа до ниво на остатъчна вода от 25 mm. А съединителната резба Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".