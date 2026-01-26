SP 16.000 Dirt

Бързо изпомпване на мръсна вода с капацитет на изпомпване до 16 000 l/h: Със здравата помпа за мръсна вода SP 16.000 Dirt вкл. регулируем на височина поплавък за по-голяма гъвкавост.

По-големите водни обеми са нейната специалност: помпата за мръсна вода SP 16 000 Dirt с максимална производителност от 16 000 l/h надеждно изпомпва мръсна вода с до 20 mm частици мръсотия, например от градински езера или наводнени мазета. В случай на силно замърсяване допълнителен предфилтър предпазва от запушвания. Уплътнението с плъзгащ се пръстен, познато от гамата Professional , е инсталирано за по-дълъг живот. Дренажната помпа има поплавъчен превключвател за автоматично активиране и деактивиране. Поплавъкът е прикрепен към релса и може да се регулира вертикално за изпомпване на ниско ниво. В ръчен режим може дори да помпа до ниво на остатъчна вода от 25 mm. А съединителната резба Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".

Характеристики и предимства
Потопяема помпа за мръсна вода SP 16.000 Dirt: Керамичен уплътнителен пръстен
За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Потопяема помпа за мръсна вода SP 16.000 Dirt: Регулируем вертикално поплавък
Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Потопяема помпа за мръсна вода SP 16.000 Dirt: Система за бързо свързване Quick Connect
Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Предназначена за мръсна вода
  • Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
  • За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
  • За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Здрав и лесен за поставяне предфилтър като аксесоар
  • Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 550
Максимален дебит (л/ч) < 16000
Температура на работа (°C) макс. 35
Височина на дебита (м) 8
Налягане (бар) макс. 0,8
Pазмер на гранулите (мм) макс. 20
Дълбочина на потапяне (м) макс. 7
Мин. остатъчна вода, ръчно (мм) 25
Остатъчно ниво на водата (мм) 25
Свързваща резба G1 1/2
Свързваща резба G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел (м) 10
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,852
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,674
Размери (Д х Ш х В) (мм) 229 x 238 x 303

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оборудване

  • Комфортна дръжка за носене
  • Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
  • Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
  • Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
  • При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
  • При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
  • Керамичен уплътнителен пръстен
Потопяема помпа за мръсна вода SP 16.000 Dirt
Видео

Сфера на приложение
  • За изпомпване на вода от градински езера
  • За употреба при наводнения
Аксесоари