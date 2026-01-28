Благодарение на функцията 2-в-1, здравата дренажна помпа SP 16 000 Dual може да се използва както за чиста, така и за мръсна вода Надеждно изпомпва мръсна вода, съдържаща частици мръсотия с диаметър до 20 mm. Освен това, променливата филтърна кошница може много бързо да бъде превключена от настройка за мръсна вода към плоско засмукване за резултати до 1 mm. С максимален капацитет от 16 000 l/h, SP 16 000 Dual е идеална за изпомпване на вода от наводнени мазета, малки езера и басейни. Уплътнението с плъзгащ пръстен – изпитано и тествано решение от нашата гама Professional – гарантира, че помпата има особено дълъг живот. Може да се включва и изключва автоматично чрез поплавък. Поплавъкът също е прикрепен към релса и може да се регулира вертикално за изпомпване на ниско ниво. Маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" могат да се свържат бързо и лесно чрез съединителните резби Quick Connect.