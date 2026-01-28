SP 16.000 Dual

Изпомпва до 16 000 l/h чиста и мръсна вода: Здравата дренажна помпа SP 16.000 Dual с функция 2-в-1 за мръсна вода, 1 mm ниво на засмукване и регулируем на височина поплавъчен превключвател.

Благодарение на функцията 2-в-1, здравата дренажна помпа SP 16 000 Dual може да се използва както за чиста, така и за мръсна вода Надеждно изпомпва мръсна вода, съдържаща частици мръсотия с диаметър до 20 mm. Освен това, променливата филтърна кошница може много бързо да бъде превключена от настройка за мръсна вода към плоско засмукване за резултати до 1 mm. С максимален капацитет от 16 000 l/h, SP 16 000 Dual е идеална за изпомпване на вода от наводнени мазета, малки езера и басейни. Уплътнението с плъзгащ пръстен – изпитано и тествано решение от нашата гама Professional – гарантира, че помпата има особено дълъг живот. Може да се включва и изключва автоматично чрез поплавък. Поплавъкът също е прикрепен към релса и може да се регулира вертикално за изпомпване на ниско ниво. Маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" могат да се свържат бързо и лесно чрез съединителните резби Quick Connect.

Характеристики и предимства
Потопяема помпа за мръсна вода с изпомпване до дъното SP 16.000 Dual: Керамичен уплътнителен пръстен
За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Потопяема помпа за мръсна вода с изпомпване до дъното SP 16.000 Dual: Функция 2-в-1
За мръсна вода и изпомпване на чиста вода до изсушаване Изберете желания режим чрез регулируемата филтърна кошница
Потопяема помпа за мръсна вода с изпомпване до дъното SP 16.000 Dual: Регулируем вертикално поплавък
Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick Connect
  • Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Предназначена за мръсна вода
  • Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
  • За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
  • За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 550
Максимален дебит (л/ч) < 16000
Температура на работа (°C) макс. 35
Височина на дебита (м) 9
Налягане (бар) макс. 0,9
Pазмер на гранулите (мм) макс. 20
Дълбочина на потапяне (м) макс. 7
Мин. остатъчна вода, ръчно (мм) 1
Остатъчно ниво на водата (мм) 1
Свързваща резба G1 1/2
Свързваща резба G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел (м) 10
Напрежение (В) 230 / 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 5,03
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,874
Размери (Д х Ш х В) (мм) 237 x 241 x 279

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оборудване

  • Комфортна дръжка за носене
  • Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
  • Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
  • Функция 2-в-1
  • Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
  • Керамичен уплътнителен пръстен
  • При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
  • При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
Видео

Сфера на приложение
  • За изпомпване на вода от градински езера
  • За употреба при наводнения
  • За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
  • За изпомпване на вода от басейни
Аксесоари