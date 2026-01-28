SP 16.000 Dual
Изпомпва до 16 000 l/h чиста и мръсна вода: Здравата дренажна помпа SP 16.000 Dual с функция 2-в-1 за мръсна вода, 1 mm ниво на засмукване и регулируем на височина поплавъчен превключвател.
Благодарение на функцията 2-в-1, здравата дренажна помпа SP 16 000 Dual може да се използва както за чиста, така и за мръсна вода Надеждно изпомпва мръсна вода, съдържаща частици мръсотия с диаметър до 20 mm. Освен това, променливата филтърна кошница може много бързо да бъде превключена от настройка за мръсна вода към плоско засмукване за резултати до 1 mm. С максимален капацитет от 16 000 l/h, SP 16 000 Dual е идеална за изпомпване на вода от наводнени мазета, малки езера и басейни. Уплътнението с плъзгащ пръстен – изпитано и тествано решение от нашата гама Professional – гарантира, че помпата има особено дълъг живот. Може да се включва и изключва автоматично чрез поплавък. Поплавъкът също е прикрепен към релса и може да се регулира вертикално за изпомпване на ниско ниво. Маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" могат да се свържат бързо и лесно чрез съединителните резби Quick Connect.
Характеристики и предимства
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Функция 2-в-1За мръсна вода и изпомпване на чиста вода до изсушаване Изберете желания режим чрез регулируемата филтърна кошница
Регулируем вертикално поплавъкПовишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick Connect
- Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Предназначена за мръсна вода
- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
- За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|550
|Максимален дебит (л/ч)
|< 16000
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|9
|Налягане (бар)
|макс. 0,9
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 20
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|1
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|1
|Свързваща резба
|G1 1/2
|Свързваща резба
|G1/2 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,03
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,874
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|237 x 241 x 279
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
- Функция 2-в-1
- Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
- Керамичен уплътнителен пръстен
- При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
Видео
Сфера на приложение
- За изпомпване на вода от градински езера
- За употреба при наводнения
- За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
- За изпомпване на вода от басейни