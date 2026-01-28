SP 17.000 Flat Level Sensor
Перфектна за макс. 17 000 литра чиста вода на час: Мощната дренажна помпа SP 17 000 Flat Level Sensor с ниво на изсмукване 1 mm, сензор за ниво и автоматичен/ръчен превключвател. Включва предфилтър.
Най-мощната потопяема помпа за чиста вода от Kärcher изпомпва до 17 000 литра чиста до леко замърсена вода на час и следователно е перфектна за басейни, дренажни шахти и щети от вода в сградите. Използването на предфилтър от неръждаема стомана, включен в обхвата на доставката, се препоръчва при по-силно замърсяване и за защи на ротора на помпата . Здравият корпус от неръждаема стомана, както и уплътнението с плъзгащ се пръстен правят помпата особено издръжлива. Има и опция за удължаване на гаранцията до пет години. Дренажната помпа е оборудвана с безстепенен сензор за ниво, който стартира помпата веднага след контакт с вода. SP 17 000 Flat Level Sensor също има сгъваеми опорни крачета, при което дренажната помпа стартира при ниво на водата от 7 mm. С превключвателя помпата може да бъде настроена на непрекъсната работа в ръчен режим. Тя надеждно изпомпва до ниво на остатъчна вода от 1 милиметър – както по време на непрекъсната работа, така и в автоматичен режим, когато сензорът за ниво е настроен съответно. Съединителната резба Quick Connect позволява много лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Характеристики и предимства
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Сензор за нивоЗа безстепенно определяне на нивото на включване и изключване на помпата.
Система за бързо свързване Quick ConnectЩуцер за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Сгъваеми крачета
- Превключване от нормален режим с по-висок напор към изсмукване до 1 mm остатъчна вода.
Автоматично обезвъздушаване
- В ръчен режим помпата се включва при ниво на водата 7 cm.
Превключвател автоматичен/ръчен режим
- За превключване между автоматичен и ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Здрав и лесен за поставяне предфилтър от неръждаема стомана
- Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|550
|Максимален дебит (л/ч)
|< 17000
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|9
|Налягане (бар)
|макс. 0,9
|Повърхностно засмукване (до) (мм)
|1
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 5
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Време за изтичане (сек.)
|15
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|1
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|1
|Свързваща резба
|G1 1/2
|Свързваща резба
|G1/2 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|238 x 293 x 356
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,048
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,301
Обхват на доставката
- Свалящ се предфилтър от благородна стомана
- Свързващ маркуч: 1 '', 1 1/4 '', 1 1/2 '' вкл. възвратен клапан
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Бутон за вкл./изкл. на помпата
- Режим повърхностно изсмукване
- Сензор за ниво: прецизно определяне на нивото на включване
- Керамичен уплътнителен пръстен
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
Видео
Сфера на приложение
- За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
- За изпомпване на вода от басейни
- За инсталация в дренажни шахти