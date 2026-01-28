Най-мощната потопяема помпа за чиста вода от Kärcher изпомпва до 17 000 литра чиста до леко замърсена вода на час и следователно е перфектна за басейни, дренажни шахти и щети от вода в сградите. Използването на предфилтър от неръждаема стомана, включен в обхвата на доставката, се препоръчва при по-силно замърсяване и за защи на ротора на помпата . Здравият корпус от неръждаема стомана, както и уплътнението с плъзгащ се пръстен правят помпата особено издръжлива. Има и опция за удължаване на гаранцията до пет години. Дренажната помпа е оборудвана с безстепенен сензор за ниво, който стартира помпата веднага след контакт с вода. SP 17 000 Flat Level Sensor също има сгъваеми опорни крачета, при което дренажната помпа стартира при ниво на водата от 7 mm. С превключвателя помпата може да бъде настроена на непрекъсната работа в ръчен режим. Тя надеждно изпомпва до ниво на остатъчна вода от 1 милиметър – както по време на непрекъсната работа, така и в автоматичен режим, когато сензорът за ниво е настроен съответно. Съединителната резба Quick Connect позволява много лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".