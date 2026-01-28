SP 17.000 Flat Level Sensor

Перфектна за макс. 17 000 литра чиста вода на час: Мощната дренажна помпа SP 17 000 Flat Level Sensor с ниво на изсмукване 1 mm, сензор за ниво и автоматичен/ръчен превключвател. Включва предфилтър.

Най-мощната потопяема помпа за чиста вода от Kärcher изпомпва до 17 000 литра чиста до леко замърсена вода на час и следователно е перфектна за басейни, дренажни шахти и щети от вода в сградите. Използването на предфилтър от неръждаема стомана, включен в обхвата на доставката, се препоръчва при по-силно замърсяване и за защи на ротора на помпата . Здравият корпус от неръждаема стомана, както и уплътнението с плъзгащ се пръстен правят помпата особено издръжлива. Има и опция за удължаване на гаранцията до пет години. Дренажната помпа е оборудвана с безстепенен сензор за ниво, който стартира помпата веднага след контакт с вода. SP 17 000 Flat Level Sensor също има сгъваеми опорни крачета, при което дренажната помпа стартира при ниво на водата от 7 mm. С превключвателя помпата може да бъде настроена на непрекъсната работа в ръчен режим. Тя надеждно изпомпва до ниво на остатъчна вода от 1 милиметър – както по време на непрекъсната работа, така и в автоматичен режим, когато сензорът за ниво е настроен съответно. Съединителната резба Quick Connect позволява много лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".

Характеристики и предимства
Потопяема помпа за чиста вода SP 17.000 Flat Level Sensor: Керамичен уплътнителен пръстен
Керамичен уплътнителен пръстен
За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Потопяема помпа за чиста вода SP 17.000 Flat Level Sensor: Сензор за ниво
Сензор за ниво
За безстепенно определяне на нивото на включване и изключване на помпата.
Потопяема помпа за чиста вода SP 17.000 Flat Level Sensor: Система за бързо свързване Quick Connect
Система за бързо свързване Quick Connect
Щуцер за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Сгъваеми крачета
  • Превключване от нормален режим с по-висок напор към изсмукване до 1 mm остатъчна вода.
Автоматично обезвъздушаване
  • В ръчен режим помпата се включва при ниво на водата 7 cm.
Превключвател автоматичен/ръчен режим
  • За превключване между автоматичен и ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
  • За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Здрав и лесен за поставяне предфилтър от неръждаема стомана
  • Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 550
Максимален дебит (л/ч) < 17000
Температура на работа (°C) макс. 35
Височина на дебита (м) 9
Налягане (бар) макс. 0,9
Повърхностно засмукване (до) (мм) 1
Pазмер на гранулите (мм) макс. 5
Дълбочина на потапяне (м) макс. 7
Време за изтичане (сек.) 15
Мин. остатъчна вода, ръчно (мм) 1
Остатъчно ниво на водата (мм) 1
Свързваща резба G1 1/2
Свързваща резба G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел (м) 10
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Размери (Д х Ш х В) (мм) 238 x 293 x 356
Тегло без аксесоари (кг) 6,048
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,301

Обхват на доставката

  • Свалящ се предфилтър от благородна стомана
  • Свързващ маркуч: 1 '', 1 1/4 '', 1 1/2 '' вкл. възвратен клапан

Оборудване

  • Комфортна дръжка за носене
  • Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
  • Превключване между ръчен и автоматичен режим: Бутон за вкл./изкл. на помпата
  • Режим повърхностно изсмукване
  • Сензор за ниво: прецизно определяне на нивото на включване
  • Керамичен уплътнителен пръстен
  • При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
Видео

Сфера на приложение
  • За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
  • За изпомпване на вода от басейни
  • За инсталация в дренажни шахти
