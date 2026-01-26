SP 22.000 Dirt
22 000 l/h, здрава и надеждна: Потопяемата помпа за мръсна вода SP 22 000 Dirt с вграден предфилтър и поплавък с регулируема височина за по-голяма гъвкавост.
SP 22.000 Dirt е най-мощната потопяема помпа за мръсна вода на Kärcher. С до 22 000 l/h, тя е перфектна за особено предизвикателни задачи за дренаж, като например в големи градински езера, наводнени мазета или строителни изкопи. Помпите могат да обработват частици мръсотия до 30 mm. Ако по-големи частици мръсотия заплашват да причинят запушване, интегрираният предфилтър от неръждаема стомана може да бъде издърпан надолу, за да защити ротора на помпата . Уплътнението с плъзгащ се пръстен, използвано и в гамата Professional , осигурява изключително дълъг живот. Има дори опция за удължаване на гаранцията до пет години. Поплавъчният превключвател позволява други практични функции: автоматично включва и изключва помпа в зависимост от нивото на водата, предотвратява работа на сухо и височината му може да се регулира. Може също така да се закрепи, така че дренажна помпа да изпомпва на дълбочина от 35 мм по време на непрекъсната работа. Съединителната резба Quick Connect също така позволява бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Характеристики и предимства
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Регулируем вертикално поплавъкПовишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick ConnectЩуцер за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Предназначена за мръсна вода
- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 30 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
- За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Надежден интегриран предфилтър от неръждаема стомана
- Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|750
|Максимален дебит (л/ч)
|< 22000
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|8
|Налягане (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 30
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|35
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|35
|Свързваща резба
|G1 1/2
|Свързваща резба
|G1/2 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,485
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 291 x 354
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
- Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
- Интегриран филтър от неръждаема стомана
- При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
- Керамичен уплътнителен пръстен
Видео
Сфера на приложение
- За изпомпване на вода от градински езера
- За употреба при наводнения
- За отводняване на строителни изкопи до max 100 m³