SP 22.000 Dirt е най-мощната потопяема помпа за мръсна вода на Kärcher. С до 22 000 l/h, тя е перфектна за особено предизвикателни задачи за дренаж, като например в големи градински езера, наводнени мазета или строителни изкопи. Помпите могат да обработват частици мръсотия до 30 mm. Ако по-големи частици мръсотия заплашват да причинят запушване, интегрираният предфилтър от неръждаема стомана може да бъде издърпан надолу, за да защити ротора на помпата . Уплътнението с плъзгащ се пръстен, използвано и в гамата Professional , осигурява изключително дълъг живот. Има дори опция за удължаване на гаранцията до пет години. Поплавъчният превключвател позволява други практични функции: автоматично включва и изключва помпа в зависимост от нивото на водата, предотвратява работа на сухо и височината му може да се регулира. Може също така да се закрепи, така че дренажна помпа да изпомпва на дълбочина от 35 мм по време на непрекъсната работа. Съединителната резба Quick Connect също така позволява бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".