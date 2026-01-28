Индивидуално регулируем сензор за ниво стартира помпата за мръсна вода SP 22,000 Dirt Level Sensor веднага след контакт с вода. Ако нивото на водата падне отново под нивото на сензора, помпата спира автоматично след 15 секунди. Изключително мощната дренажна помпа е идеална за отводняване например на големи градински езера, наводнени мазета или строителни изкопи, тъй като може надеждно да помпа мръсна вода (с частици до 30 mm) със скорост до 22 000 l/h . За още по-мръсна вода интегрираният падащ предфилтър от неръждаема стомана служи за защита срещу запушвания. Дренажна помпа може също да бъде превключена на непрекъсната работа с помощта на превключвателя Автоматично/Ръчно. Тя може надеждно да изпомпва до ниво на остатъчна вода от 35 милиметра – както при непрекъсната работа, така и в автоматичен режим, когато сензорът за ниво е настроен съответно. Със съединителната резба Quick Connect могат лесно да бъдат свързани маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2". Благодарение на корпуса от неръждаема стомана и здравото уплътнение с плъзгащ се пръстен, помпата има особено дълъг експлоатационен живот. Като опция се предлага разширена гаранция от пет години.