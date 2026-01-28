SP 22.000 Dirt Level Sensor
Със сензор за ниво и вграден предфилтър: За предизвикателни дренажни задачи потопяемата помпа за мръсна вода SP 22 000 Dirt Level Sensor успява да изпомпва мръсна вода с капацитет до 22 000 l/h.
Индивидуално регулируем сензор за ниво стартира помпата за мръсна вода SP 22,000 Dirt Level Sensor веднага след контакт с вода. Ако нивото на водата падне отново под нивото на сензора, помпата спира автоматично след 15 секунди. Изключително мощната дренажна помпа е идеална за отводняване например на големи градински езера, наводнени мазета или строителни изкопи, тъй като може надеждно да помпа мръсна вода (с частици до 30 mm) със скорост до 22 000 l/h . За още по-мръсна вода интегрираният падащ предфилтър от неръждаема стомана служи за защита срещу запушвания. Дренажна помпа може също да бъде превключена на непрекъсната работа с помощта на превключвателя Автоматично/Ръчно. Тя може надеждно да изпомпва до ниво на остатъчна вода от 35 милиметра – както при непрекъсната работа, така и в автоматичен режим, когато сензорът за ниво е настроен съответно. Със съединителната резба Quick Connect могат лесно да бъдат свързани маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2". Благодарение на корпуса от неръждаема стомана и здравото уплътнение с плъзгащ се пръстен, помпата има особено дълъг експлоатационен живот. Като опция се предлага разширена гаранция от пет години.
Характеристики и предимства
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Сензор за нивоЗа безстепенно определяне на нивото на включване и изключване на помпата.
Система за бързо свързване Quick ConnectЩуцер за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Предназначена за мръсна вода
- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 30 mm.
Превключвател автоматичен/ръчен режим
- За превключване между автоматичен и ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Надежден интегриран предфилтър от неръждаема стомана
- Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|750
|Максимален дебит (л/ч)
|< 22000
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|8
|Налягане (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 30
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Време за изтичане (сек.)
|15
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|35
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|35
|Свързваща резба
|G1 1/2
|Свързваща резба
|G1/2 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,668
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,709
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|238 x 293 x 354
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Бутон за вкл./изкл. на помпата
- Сензор за ниво: прецизно определяне на нивото на включване
- Интегриран филтър от неръждаема стомана
- При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
- Керамичен уплътнителен пръстен
- Корпус от неръждаема стомана
Видео
Сфера на приложение
- За изпомпване на вода от градински езера
- За употреба при наводнения
- За отводняване на строителни изкопи до max 100 m³