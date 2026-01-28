SP 5 Submersible pump box

Kärcher SP 16 000 Flood Box за спешни случаи като наводнение или високи води: С помпа за мръсна вода, платнен маркуч и калъф за носене с едра мрежа, който може да се използва като предфилтър.

Когато е необходимо бързо действие в случай на наводнение в къщата и сутерена, Kärcher SP 16 000 Flood Box е идеалното решение за големи обеми вода. Кутията съдържа всички необходими елементи за бързо използване. С мощната помпа за мръсна вода SP 16 000 може да се изпомпва мръсотия до 16 000 l/h. Помпите могат да обработват частици мръсотия до 20 mm. При по-сериозно замърсяване, както е при наводняване, кутията може да се използва като допълнителен предфилтър с едрата си мрежа - така предпазва работното колело на помпата от запушване. Системата Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на 1 1/4" текстилния маркуч в комплекта.Връзката се осъществява без никакви инструменти. Маркучът с дължина 10 метра е идеален за транспортиране на големи водни обеми. Може да се навие на руло и да се съхранява в кутията, за да пести място.

Характеристики и предимства
Готов за употреба комплект
Готов за употреба комплект
Кутията съдържа всичко необходимо за бърза употреба в мръсна вода.
Керамичен уплътнителен пръстен
Керамичен уплътнителен пръстен
За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Практична пластмасова кутия с мрежа
Практична пластмасова кутия с мрежа
Кутията служи както за пренасяне така и като допълнителен предфилтър при особено висока степен на замърсяване на водата.
Регулируем вертикално поплавък
  • Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick Connect
  • Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Предназначена за мръсна вода
  • Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Маркуч за отводняване 1 1/4"
  • Широк диаметър за по-висок приток на вода.
Вкл. клема за маркуч с крилчата гайка от неръждаема стомана
  • Възможност за свързване без инструменти.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
  • За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
  • За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 550
Максимален дебит (л/ч) < 16000
Температура на работа (°C) макс. 35
Височина на дебита (м) 8
Налягане (бар) макс. 0,8
Pазмер на гранулите (мм) макс. 20
Дълбочина на потапяне (м) макс. 7
Мин. остатъчна вода, ръчно (мм) 25
Остатъчно ниво на водата (мм) 25
Свързваща резба G1 1/2
Свързваща резба G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел (м) 10
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,852
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,277
Размери (Д х Ш х В) (мм) 229 x 238 x 303

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
  • Вкл. маркуч - комплект - 10 m (1 ¼")
  • Вкл. клема за маркуч от неръждаема стомана

Оборудване

  • Комфортна дръжка за носене
  • Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
  • Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
  • Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
  • При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
  • При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
  • Керамичен уплътнителен пръстен
Сфера на приложение
  • За употреба при наводнения
  • За изпомпване на вода от градински езера
