Когато е необходимо бързо действие в случай на наводнение в къщата и сутерена, Kärcher SP 16 000 Flood Box е идеалното решение за големи обеми вода. Кутията съдържа всички необходими елементи за бързо използване. С мощната помпа за мръсна вода SP 16 000 може да се изпомпва мръсотия до 16 000 l/h. Помпите могат да обработват частици мръсотия до 20 mm. При по-сериозно замърсяване, както е при наводняване, кутията може да се използва като допълнителен предфилтър с едрата си мрежа - така предпазва работното колело на помпата от запушване. Системата Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на 1 1/4" текстилния маркуч в комплекта.Връзката се осъществява без никакви инструменти. Маркучът с дължина 10 метра е идеален за транспортиране на големи водни обеми. Може да се навие на руло и да се съхранява в кутията, за да пести място.