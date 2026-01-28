SP 5 Submersible pump box
Kärcher SP 16 000 Flood Box за спешни случаи като наводнение или високи води: С помпа за мръсна вода, платнен маркуч и калъф за носене с едра мрежа, който може да се използва като предфилтър.
Когато е необходимо бързо действие в случай на наводнение в къщата и сутерена, Kärcher SP 16 000 Flood Box е идеалното решение за големи обеми вода. Кутията съдържа всички необходими елементи за бързо използване. С мощната помпа за мръсна вода SP 16 000 може да се изпомпва мръсотия до 16 000 l/h. Помпите могат да обработват частици мръсотия до 20 mm. При по-сериозно замърсяване, както е при наводняване, кутията може да се използва като допълнителен предфилтър с едрата си мрежа - така предпазва работното колело на помпата от запушване. Системата Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на 1 1/4" текстилния маркуч в комплекта.Връзката се осъществява без никакви инструменти. Маркучът с дължина 10 метра е идеален за транспортиране на големи водни обеми. Може да се навие на руло и да се съхранява в кутията, за да пести място.
Характеристики и предимства
Готов за употреба комплектКутията съдържа всичко необходимо за бърза употреба в мръсна вода.
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Практична пластмасова кутия с мрежаКутията служи както за пренасяне така и като допълнителен предфилтър при особено висока степен на замърсяване на водата.
Регулируем вертикално поплавък
- Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick Connect
- Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Предназначена за мръсна вода
- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Маркуч за отводняване 1 1/4"
- Широк диаметър за по-висок приток на вода.
Вкл. клема за маркуч с крилчата гайка от неръждаема стомана
- Възможност за свързване без инструменти.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
- За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|550
|Максимален дебит (л/ч)
|< 16000
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|8
|Налягане (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 20
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|25
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|25
|Свързваща резба
|G1 1/2
|Свързваща резба
|G1/2 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,852
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,277
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|229 x 238 x 303
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Вкл. маркуч - комплект - 10 m (1 ¼")
- Вкл. клема за маркуч от неръждаема стомана
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
- Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост
- При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
- Керамичен уплътнителен пръстен
Сфера на приложение
- За употреба при наводнения
- За изпомпване на вода от градински езера