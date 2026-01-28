Дренажната помпа SP 9000 Flat надеждно помага при изпомпване на бистра или леко замърсена вода, съдържаща частици мръсотия с размер до 5 милиметра. С до 9000 l/h, тя е идеална за отводняване на малки басейни или мазета, които са били наводнени от навлизане на подпочвени води или течове от перална машина. Здравото уплътнение с плъзгащ се пръстен прави помпата изключително дълготрайна. Като опция се предлага разширена гаранция от пет години. Поплавъчният превключвател включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата, като по този начин предотвратява и работа на сухо. Благодарение на фиксиращата приставка за поплавъка, той може да работи непрекъснато дори при ниско ниво на водата. SP 9.000 Flat също е оборудван със сгъваеми опорни крачета, които позволяват по-голям капацитет, когато са сгънати. Когато се сгънат опорните крачета, потопяемата помпа за чиста вода стартира при ниво на водата от едва 7 милиметра и дори изпомпва непрекъснато, докато нивото на водата падне до 1 милиметър. Маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" могат да се свържат бързо и лесно чрез съединителната резба Quick Connect.