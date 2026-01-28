SP 9.000 Flat
Справя се с до 9 000 l/h и изпомпва до ниво от 1 mm: Плоската дренажна помпа SP 9 000 Flat е компактната базова помпа за чиста до леко замърсена вода.
Дренажната помпа SP 9000 Flat надеждно помага при изпомпване на бистра или леко замърсена вода, съдържаща частици мръсотия с размер до 5 милиметра. С до 9000 l/h, тя е идеална за отводняване на малки басейни или мазета, които са били наводнени от навлизане на подпочвени води или течове от перална машина. Здравото уплътнение с плъзгащ се пръстен прави помпата изключително дълготрайна. Като опция се предлага разширена гаранция от пет години. Поплавъчният превключвател включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата, като по този начин предотвратява и работа на сухо. Благодарение на фиксиращата приставка за поплавъка, той може да работи непрекъснато дори при ниско ниво на водата. SP 9.000 Flat също е оборудван със сгъваеми опорни крачета, които позволяват по-голям капацитет, когато са сгънати. Когато се сгънат опорните крачета, потопяемата помпа за чиста вода стартира при ниво на водата от едва 7 милиметра и дори изпомпва непрекъснато, докато нивото на водата падне до 1 милиметър. Маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" могат да се свържат бързо и лесно чрез съединителната резба Quick Connect.
Характеристики и предимства
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Поплавъчен прекъсвачПомпата се включва и изключва според нивото на водата - защита срещу работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick ConnectРезба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Сгъваеми крачета
- Превключване от нормален режим с по-висок напор към изсмукване до 1 mm остатъчна вода.
Автоматично обезвъздушаване
- В ръчен режим помпата се включва при ниво на водата 7 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
- За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Здрав и лесен за поставяне предфилтър като аксесоар
- Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|280
|Максимален дебит (л/ч)
|< 9000
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|6
|Налягане (бар)
|макс. 0,6
|Повърхностно засмукване (до) (мм)
|1
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 5
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|1
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|1
|Свързваща резба
|G1 1/2
|Свързваща резба
|G1/2 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|227 x 240 x 262
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,743
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,515
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
- Режим повърхностно изсмукване
- Поплавъчен прекъсвач
- Керамичен уплътнителен пръстен
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
Видео
Сфера на приложение
- За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
- За изпомпване на вода от басейни