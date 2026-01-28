SP 9.000 Flat

Справя се с до 9 000 l/h и изпомпва до ниво от 1 mm: Плоската дренажна помпа SP 9 000 Flat е компактната базова помпа за чиста до леко замърсена вода.

Дренажната помпа SP 9000 Flat надеждно помага при изпомпване на бистра или леко замърсена вода, съдържаща частици мръсотия с размер до 5 милиметра. С до 9000 l/h, тя е идеална за отводняване на малки басейни или мазета, които са били наводнени от навлизане на подпочвени води или течове от перална машина. Здравото уплътнение с плъзгащ се пръстен прави помпата изключително дълготрайна. Като опция се предлага разширена гаранция от пет години. Поплавъчният превключвател включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата, като по този начин предотвратява и работа на сухо. Благодарение на фиксиращата приставка за поплавъка, той може да работи непрекъснато дори при ниско ниво на водата. SP 9.000 Flat също е оборудван със сгъваеми опорни крачета, които позволяват по-голям капацитет, когато са сгънати. Когато се сгънат опорните крачета, потопяемата помпа за чиста вода стартира при ниво на водата от едва 7 милиметра и дори изпомпва непрекъснато, докато нивото на водата падне до 1 милиметър. Маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" могат да се свържат бързо и лесно чрез съединителната резба Quick Connect.

Характеристики и предимства
Потопяема помпа за чиста вода SP 9.000 Flat: Керамичен уплътнителен пръстен
Керамичен уплътнителен пръстен
За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Потопяема помпа за чиста вода SP 9.000 Flat: Поплавъчен прекъсвач
Поплавъчен прекъсвач
Помпата се включва и изключва според нивото на водата - защита срещу работа на сухо.
Потопяема помпа за чиста вода SP 9.000 Flat: Система за бързо свързване Quick Connect
Система за бързо свързване Quick Connect
Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Сгъваеми крачета
  • Превключване от нормален режим с по-висок напор към изсмукване до 1 mm остатъчна вода.
Автоматично обезвъздушаване
  • В ръчен режим помпата се включва при ниво на водата 7 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
  • За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
  • За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Здрав и лесен за поставяне предфилтър като аксесоар
  • Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 280
Максимален дебит (л/ч) < 9000
Температура на работа (°C) макс. 35
Височина на дебита (м) 6
Налягане (бар) макс. 0,6
Повърхностно засмукване (до) (мм) 1
Pазмер на гранулите (мм) макс. 5
Дълбочина на потапяне (м) макс. 7
Мин. остатъчна вода, ръчно (мм) 1
Остатъчно ниво на водата (мм) 1
Свързваща резба G1 1/2
Свързваща резба G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел (м) 10
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Размери (Д х Ш х В) (мм) 227 x 240 x 262
Тегло без аксесоари (кг) 3,743
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,515

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оборудване

  • Комфортна дръжка за носене
  • Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
  • Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
  • Режим повърхностно изсмукване
  • Поплавъчен прекъсвач
  • Керамичен уплътнителен пръстен
  • При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
Потопяема помпа за чиста вода SP 9.000 Flat
Потопяема помпа за чиста вода SP 9.000 Flat
Потопяема помпа за чиста вода SP 9.000 Flat

Видео

Сфера на приложение
  • За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
  • За изпомпване на вода от басейни
Аксесоари