Нейният максимален капацитет на изпомпване от 9500 литра на час прави SP 9500 Dirt перфектния базов модел за бързо изпомпване и прехвърляне на вода от резервоари и градински езера. Надеждно изпомпва чиста и мръсна вода, съдържаща частици мръсотия с диаметър до 20 mm. За тежки замърсявания може да се монтира допълнителен предфилтър, който предпазва ротора на помпата от запушвания, причинени например от клонки. Уплътнението с плъзгащ пръстен – изпитано и тествано решение от нашата гама Professional, монтирано във всички дренажни помпи – също гарантира, че помпата има изключително дълъг живот. Има и възможност за удължаване на гаранцията до пет години. Потопяемата помпа за мръсна вода е снабдена и с поплавъчен превключвател, който включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата, като по този начин предотвратява и работа на сухо. Благодарение на фиксиращата приставка за поплавъка, помпата може да се използва дори при ниско ниво на водата до дълбочина на остатъчната вода от 25 mm. Други практични функции: Резбата за бързо свързване Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".