SP 9.500 Dirt
Здрава и надеждна: дренажната помпа SP 9500 Dirt с капацитет до 9500 l/h, с включен поплавъчен превключвател, е компактна базова помпа за изпомпване и пренос на мръсна вода.
Нейният максимален капацитет на изпомпване от 9500 литра на час прави SP 9500 Dirt перфектния базов модел за бързо изпомпване и прехвърляне на вода от резервоари и градински езера. Надеждно изпомпва чиста и мръсна вода, съдържаща частици мръсотия с диаметър до 20 mm. За тежки замърсявания може да се монтира допълнителен предфилтър, който предпазва ротора на помпата от запушвания, причинени например от клонки. Уплътнението с плъзгащ пръстен – изпитано и тествано решение от нашата гама Professional, монтирано във всички дренажни помпи – също гарантира, че помпата има изключително дълъг живот. Има и възможност за удължаване на гаранцията до пет години. Потопяемата помпа за мръсна вода е снабдена и с поплавъчен превключвател, който включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата, като по този начин предотвратява и работа на сухо. Благодарение на фиксиращата приставка за поплавъка, помпата може да се използва дори при ниско ниво на водата до дълбочина на остатъчната вода от 25 mm. Други практични функции: Резбата за бързо свързване Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Характеристики и предимства
Керамичен уплътнителен пръстенЗа изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Поплавъчен прекъсвачПомпата се включва и изключва според нивото на водата - защита срещу работа на сухо.
Система за бързо свързване Quick ConnectРезба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.
Предназначена за мръсна вода
- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.
Възможност за фиксиране на поплавъчния прекъсвач
- За превключване в ръчен режим.
Комфортна дръжка за носене
- За удобно носене и допълнително използване като държач за въже.
Здрав и лесен за поставяне предфилтър като аксесоар
- Защитава помпата от силни замърсявания и предотвратява запушването на ротора на помпата.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|280
|Максимален дебит (л/ч)
|< 9500
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Височина на дебита (м)
|6
|Налягане (бар)
|макс. 0,6
|Pазмер на гранулите (мм)
|макс. 20
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Мин. остатъчна вода, ръчно (мм)
|25
|Остатъчно ниво на водата (мм)
|25
|Свързваща резба
|G1 1/2
|Свързваща резба
|G1/2 вътрешна резба
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,787
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,586
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|229 x 238 x 303
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оборудване
- Комфортна дръжка за носене
- Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч
- Превключване между ръчен и автоматичен режим: Възможност за фиксиране на поплавъка
- Поплавъчен прекъсвач
- При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата
- При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода
- Керамичен уплътнителен пръстен
Видео
Сфера на приложение
- За изпомпване на вода от градински езера
- За употреба при наводнения