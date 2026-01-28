BP 4.500 Garden
Здрава и издръжлива: Градинската помпа BP 4.500 Garden е идеалното решение от базово ниво за екологично градинско поливане от алтернативни водоизточници като цистерни, резервоари и др.
Компактната, здрава и дълготрайна градинска помпа BP 4.500 Garden е перфектният модел за поливане на градина с вода от алтернативни източници като резервоари и други. Помпата впечатлява с висока смукателна мощност и оптимално налягане. BP 4.500 Garden може да се транспортира удобно благодарение на ергономичната си дръжка и ниското тегло. Градинската помпа също не изисква поддръжка и може да се свърже без необходимост от инструменти. Може да се включва и изключва удобно с помощта на голям крачен превключвател, като по този начин предпазва гърба. Използването на висококачествени материали гарантира дълъг живот. Kärcher предлага и удължена гаранция от пет години. Нещо повече: С превключвател за налягане, BP 4.500 Garden може да бъде надстроена до помпа с автоматична Старт/Стоп функция. Това осигурява още по-голям комфорт по отношение на поливането на градината. Но това не е всичко: модернизираната помпа е перфектна и за водоснабдяването на домакинството.
Характеристики и предимства
Издръжлива и с дълъг експлоатационен животКерхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Удобен крачен прекъсвачУдобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Оптимално засмукванеБез проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Отделен отвор за пълнене
- Лесно пълнене преди употреба.
Вентил за изпразване на контейнера
- Оптимална защита срещу замръзване.
Оптимизирани връзки
- Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Ергономична дръжка
- Удобна за работа и транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|550
|Максимален дебит (л/ч)
|< 4500
|Височина на дебита (м)
|макс. 36
|Налягане (бар)
|макс. 3,6
|Височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1,5
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,381
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,54
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|372 x 186 x 231
Обхват на доставката
- Адаптер за свързване за помпа G1
Оборудване
- Оптимизирани съединителни щуцери
- Удобен крачен прекъсвач
- Отделен отвор за пълнене
- Клапан за източване на водата
- Ергономична дръжка за носене
Видео
Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.