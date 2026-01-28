BP 4.500 Garden

Здрава и издръжлива: Градинската помпа BP 4.500 Garden е идеалното решение от базово ниво за екологично градинско поливане от алтернативни водоизточници като цистерни, резервоари и др.

Компактната, здрава и дълготрайна градинска помпа BP 4.500 Garden е перфектният модел за поливане на градина с вода от алтернативни източници като резервоари и други. Помпата впечатлява с висока смукателна мощност и оптимално налягане. BP 4.500 Garden може да се транспортира удобно благодарение на ергономичната си дръжка и ниското тегло. Градинската помпа също не изисква поддръжка и може да се свърже без необходимост от инструменти. Може да се включва и изключва удобно с помощта на голям крачен превключвател, като по този начин предпазва гърба. Използването на висококачествени материали гарантира дълъг живот. Kärcher предлага и удължена гаранция от пет години. Нещо повече: С превключвател за налягане, BP 4.500 Garden може да бъде надстроена до помпа с автоматична Старт/Стоп функция. Това осигурява още по-голям комфорт по отношение на поливането на градината. Но това не е всичко: модернизираната помпа е перфектна и за водоснабдяването на домакинството.

Характеристики и предимства
Градинска помпа BP 4.500 Garden: Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Градинска помпа BP 4.500 Garden: Удобен крачен прекъсвач
Удобен крачен прекъсвач
Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Градинска помпа BP 4.500 Garden: Оптимално засмукване
Оптимално засмукване
Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Отделен отвор за пълнене
  • Лесно пълнене преди употреба.
Вентил за изпразване на контейнера
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Оптимизирани връзки
  • Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Ергономична дръжка
  • Удобна за работа и транспортиране
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 550
Максимален дебит (л/ч) < 4500
Височина на дебита (м) макс. 36
Налягане (бар) макс. 3,6
Височина на засмукване (м) 8
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 1,5
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 6,381
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,54
Размери (Д х Ш х В) (мм) 372 x 186 x 231

Обхват на доставката

  • Адаптер за свързване за помпа G1

Оборудване

  • Оптимизирани съединителни щуцери
  • Удобен крачен прекъсвач
  • Отделен отвор за пълнене
  • Клапан за източване на водата
  • Ергономична дръжка за носене
Градинска помпа BP 4.500 Garden
Видео

Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
Аксесоари