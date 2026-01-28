Компактната, здрава и дълготрайна градинска помпа BP 4.500 Garden е перфектният модел за поливане на градина с вода от алтернативни източници като резервоари и други. Помпата впечатлява с висока смукателна мощност и оптимално налягане. BP 4.500 Garden може да се транспортира удобно благодарение на ергономичната си дръжка и ниското тегло. Градинската помпа също не изисква поддръжка и може да се свърже без необходимост от инструменти. Може да се включва и изключва удобно с помощта на голям крачен превключвател, като по този начин предпазва гърба. Използването на висококачествени материали гарантира дълъг живот. Kärcher предлага и удължена гаранция от пет години. Нещо повече: С превключвател за налягане, BP 4.500 Garden може да бъде надстроена до помпа с автоматична Старт/Стоп функция. Това осигурява още по-голям комфорт по отношение на поливането на градината. Но това не е всичко: модернизираната помпа е перфектна и за водоснабдяването на домакинството.