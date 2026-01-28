BP 5.000 Garden

Издръжливата и мощна градинска помпа BP 5.000 Garden е перфектна за екологично и икономично напояване на градини с вода от алтернативни източници като цистерни или резервоари.

Поливане на градината по интелигентния начин: Благодарение на високата всмукателна мощност и ефективност, компактната и дълготрайна градинска помпа BP 5.000 Garden на Kärcher прави възможно удобното, екологично и икономично използване на вода от водоеми, резервоари и др. Здравата помпа има ниско тегло и може да се транспортира удобно благодарение на ергономичната си дръжка. Градинската помпа не изисква поддръжка и може да бъде свързана без необходимост от инструменти. Големият крачен превключвател ви позволява да включвате и изключвате помпата удобно по начин, който щади гърба ви. Материалите използвани в помпата са с високо качество и гарантират дълъг живот. Възможно е и удължаване на гаранцията до пет години. BP 5.000 Garden може също да бъде надстроена до помпа с автоматична Старт/Стоп функция чрез инсталиране на превключвател за налягане. Така може да се използва и за водоснабдяване в домакинството.

Характеристики и предимства
Градинска помпа BP 5.000 Garden: Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Градинска помпа BP 5.000 Garden: Удобен крачен прекъсвач
Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Градинска помпа BP 5.000 Garden: Оптимално засмукване
Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Отделен отвор за пълнене
  • Лесно пълнене преди употреба.
Вентил за изпразване на контейнера
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Оптимизирани връзки
  • Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Ергономична дръжка
  • Удобна за работа и транспортиране
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 650
Максимален дебит (л/ч) < 5000
Височина на дебита (м) макс. 40
Налягане (бар) макс. 4
Височина на засмукване (м) 8
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 1,5
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 6,786
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,92
Размери (Д х Ш х В) (мм) 372 x 186 x 231

Обхват на доставката

  • Адаптер за свързване за помпа G1
  • Адаптер за двупосочна връзка за помпи G 1

Оборудване

  • Оптимизирани съединителни щуцери
  • Удобен крачен прекъсвач
  • Отделен отвор за пълнене
  • Клапан за източване на водата
  • Ергономична дръжка за носене
Градинска помпа BP 5.000 Garden
Видео

Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
Аксесоари