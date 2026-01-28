Поливане на градината по интелигентния начин: Благодарение на високата всмукателна мощност и ефективност, компактната и дълготрайна градинска помпа BP 5.000 Garden на Kärcher прави възможно удобното, екологично и икономично използване на вода от водоеми, резервоари и др. Здравата помпа има ниско тегло и може да се транспортира удобно благодарение на ергономичната си дръжка. Градинската помпа не изисква поддръжка и може да бъде свързана без необходимост от инструменти. Големият крачен превключвател ви позволява да включвате и изключвате помпата удобно по начин, който щади гърба ви. Материалите използвани в помпата са с високо качество и гарантират дълъг живот. Възможно е и удължаване на гаранцията до пет години. BP 5.000 Garden може също да бъде надстроена до помпа с автоматична Старт/Стоп функция чрез инсталиране на превключвател за налягане. Така може да се използва и за водоснабдяване в домакинството.