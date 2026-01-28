BP 5.000 Garden
Издръжливата и мощна градинска помпа BP 5.000 Garden е перфектна за екологично и икономично напояване на градини с вода от алтернативни източници като цистерни или резервоари.
Поливане на градината по интелигентния начин: Благодарение на високата всмукателна мощност и ефективност, компактната и дълготрайна градинска помпа BP 5.000 Garden на Kärcher прави възможно удобното, екологично и икономично използване на вода от водоеми, резервоари и др. Здравата помпа има ниско тегло и може да се транспортира удобно благодарение на ергономичната си дръжка. Градинската помпа не изисква поддръжка и може да бъде свързана без необходимост от инструменти. Големият крачен превключвател ви позволява да включвате и изключвате помпата удобно по начин, който щади гърба ви. Материалите използвани в помпата са с високо качество и гарантират дълъг живот. Възможно е и удължаване на гаранцията до пет години. BP 5.000 Garden може също да бъде надстроена до помпа с автоматична Старт/Стоп функция чрез инсталиране на превключвател за налягане. Така може да се използва и за водоснабдяване в домакинството.
Характеристики и предимства
Издръжлива и с дълъг експлоатационен животКерхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Удобен крачен прекъсвачУдобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Оптимално засмукванеБез проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Отделен отвор за пълнене
- Лесно пълнене преди употреба.
Вентил за изпразване на контейнера
- Оптимална защита срещу замръзване.
Оптимизирани връзки
- Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Ергономична дръжка
- Удобна за работа и транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|650
|Максимален дебит (л/ч)
|< 5000
|Височина на дебита (м)
|макс. 40
|Налягане (бар)
|макс. 4
|Височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1,5
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,786
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,92
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|372 x 186 x 231
Обхват на доставката
- Адаптер за свързване за помпа G1
- Адаптер за двупосочна връзка за помпи G 1
Оборудване
- Оптимизирани съединителни щуцери
- Удобен крачен прекъсвач
- Отделен отвор за пълнене
- Клапан за източване на водата
- Ергономична дръжка за носене
Видео
Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.