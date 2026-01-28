Може да се използва незабавно: Комплектът BP 5.000 Garden Set Plus с 3,5 m устойчив на вакуум спирален маркуч , включително филтър и възвратен клапан (G1" свързваща резба, 3/4" диаметър) и комплект градински маркуч , включващ 20 m Kärcher PrimoFlex маркуч (диаметър 1/2") е перфектен за поливане на градината от резервоари за вода. Комплектът градински маркуч включва също накрайник, конектори и адаптер за кран. Здравата помпа е лесна за транспортиране благодарение на ергономичната дръжка. Градинските помпи Kärcher нямат нужда от поддръжка, могат да се монтират без използване на инструменти и могат да се включва и изключват чрез големия крачен превключвател, което удобно предпазва гърба. Висококачествените материали осигуряват дълъг живот. Kärcher предлага и удължена гаранция от пет години. С добавянето напревключвател за налягане BP 5.000 Garden може да се надстрои до помпа с автоматична функция Старт/Стоп - за още по-голям комфорт в градината или за водоснабдяването на домакинството.