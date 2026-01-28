BP 5.000 Garden Set Plus

BP 5.000 Garden Set Plus е в готовност за употреба веднага благодарение на комплекта за засмукване и градинския маркуч . Издръжливата и мощна градинска помпа е идеална за поливане от резервоари/цистерни.

Може да се използва незабавно: Комплектът BP 5.000 Garden Set Plus с 3,5 m устойчив на вакуум спирален маркуч , включително филтър и възвратен клапан (G1" свързваща резба, 3/4" диаметър) и комплект градински маркуч , включващ 20 m Kärcher PrimoFlex маркуч (диаметър 1/2") е перфектен за поливане на градината от резервоари за вода. Комплектът градински маркуч включва също накрайник, конектори и адаптер за кран. Здравата помпа е лесна за транспортиране благодарение на ергономичната дръжка. Градинските помпи Kärcher нямат нужда от поддръжка, могат да се монтират без използване на инструменти и могат да се включва и изключват чрез големия крачен превключвател, което удобно предпазва гърба. Висококачествените материали осигуряват дълъг живот. Kärcher предлага и удължена гаранция от пет години. С добавянето напревключвател за налягане BP 5.000 Garden може да се надстрои до помпа с автоматична функция Старт/Стоп - за още по-голям комфорт в градината или за водоснабдяването на домакинството.

Характеристики и предимства
Градинска помпа BP 5.000 Garden Set Plus: Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Градинска помпа BP 5.000 Garden Set Plus: Удобен крачен прекъсвач
Удобен крачен прекъсвач
Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Градинска помпа BP 5.000 Garden Set Plus: Готов за незабавна употреба
Готов за незабавна употреба
Вкл. изцяло готов за употреба комплект със спирален и градински маркуч за незабавно пускане.
Оптимално засмукване
  • Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Отделен отвор за пълнене
  • Лесно пълнене преди употреба.
Вентил за изпразване на контейнера
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Оптимизирани връзки
  • Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Ергономична дръжка
  • Удобна за работа и транспортиране
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 650
Максимален дебит (л/ч) < 5000
Височина на дебита (м) макс. 40
Налягане (бар) макс. 4
Височина на засмукване (м) 8
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 1,5
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 6,95
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,7
Размери (Д х Ш х В) (мм) 372 x 186 x 231

Обхват на доставката

  • Адаптер за свързване за помпа G1
  • Адаптер за двупосочна връзка за помпи G 1
  • вкл. комплект с изсмукващ маркуч
  • вкл. комплект за напояване на градината

Оборудване

  • Оптимизирани съединителни щуцери
  • Удобен крачен прекъсвач
  • Отделен отвор за пълнене
  • Клапан за източване на водата
  • Ергономична дръжка за носене
Градинска помпа BP 5.000 Garden Set Plus
Градинска помпа BP 5.000 Garden Set Plus

Видео

Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
Аксесоари