BP 5.000 Garden Set Plus
BP 5.000 Garden Set Plus е в готовност за употреба веднага благодарение на комплекта за засмукване и градинския маркуч . Издръжливата и мощна градинска помпа е идеална за поливане от резервоари/цистерни.
Може да се използва незабавно: Комплектът BP 5.000 Garden Set Plus с 3,5 m устойчив на вакуум спирален маркуч , включително филтър и възвратен клапан (G1" свързваща резба, 3/4" диаметър) и комплект градински маркуч , включващ 20 m Kärcher PrimoFlex маркуч (диаметър 1/2") е перфектен за поливане на градината от резервоари за вода. Комплектът градински маркуч включва също накрайник, конектори и адаптер за кран. Здравата помпа е лесна за транспортиране благодарение на ергономичната дръжка. Градинските помпи Kärcher нямат нужда от поддръжка, могат да се монтират без използване на инструменти и могат да се включва и изключват чрез големия крачен превключвател, което удобно предпазва гърба. Висококачествените материали осигуряват дълъг живот. Kärcher предлага и удължена гаранция от пет години. С добавянето напревключвател за налягане BP 5.000 Garden може да се надстрои до помпа с автоматична функция Старт/Стоп - за още по-голям комфорт в градината или за водоснабдяването на домакинството.
Характеристики и предимства
Издръжлива и с дълъг експлоатационен животКерхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Удобен крачен прекъсвачУдобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Готов за незабавна употребаВкл. изцяло готов за употреба комплект със спирален и градински маркуч за незабавно пускане.
Оптимално засмукване
- Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Отделен отвор за пълнене
- Лесно пълнене преди употреба.
Вентил за изпразване на контейнера
- Оптимална защита срещу замръзване.
Оптимизирани връзки
- Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Ергономична дръжка
- Удобна за работа и транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|650
|Максимален дебит (л/ч)
|< 5000
|Височина на дебита (м)
|макс. 40
|Налягане (бар)
|макс. 4
|Височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1,5
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,95
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|372 x 186 x 231
Обхват на доставката
- Адаптер за свързване за помпа G1
- Адаптер за двупосочна връзка за помпи G 1
- вкл. комплект с изсмукващ маркуч
- вкл. комплект за напояване на градината
Оборудване
- Оптимизирани съединителни щуцери
- Удобен крачен прекъсвач
- Отделен отвор за пълнене
- Клапан за източване на водата
- Ергономична дръжка за носене
Видео
Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.