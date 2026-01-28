Благодарение на високата мощност на засмукване и високото налягане, BP 6.000 Garden Set осигурява идеалните условия за удобно поливане на градината от водоеми или резервоари. Комплектът BP 6.000 Garden Set с 3,5 m устойчив на вакуум спирален маркуч с филтър и възвратен клапан (G1" свързваща резба, 3/4" диаметър) прави възможно незабавното използване на здравата, лека помпа , която може лесно да се транспортира с ергономичната дръжка. Градинските помпи Kärcher са мощни и не изискват поддръжка и могат да бъдат свързани без необходимост от инструменти. Те също така могат удобно да се включват и изключват с крачен превключвател, като по този начин предпазват гърба. Използваните материали са с високо качество и са основа за дълъг живот. Възможна е и разширена гаранция на Kärcher от пет години. Посредством превключвател помпата може да бъде надстроена с функция за автоматично стартиране/спиране.