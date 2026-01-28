BP 6.000 Garden Set

BP 6.000 Garden Set включва смукателен комплект, така че дълготрайната и мощна градинска помпа да може да се използва веднага за поливане на градината.

Благодарение на високата мощност на засмукване и високото налягане, BP 6.000 Garden Set осигурява идеалните условия за удобно поливане на градината от водоеми или резервоари. Комплектът BP 6.000 Garden Set с 3,5 m устойчив на вакуум спирален маркуч с филтър и възвратен клапан (G1" свързваща резба, 3/4" диаметър) прави възможно незабавното използване на здравата, лека помпа , която може лесно да се транспортира с ергономичната дръжка. Градинските помпи Kärcher са мощни и не изискват поддръжка и могат да бъдат свързани без необходимост от инструменти. Те също така могат удобно да се включват и изключват с крачен превключвател, като по този начин предпазват гърба. Използваните материали са с високо качество и са основа за дълъг живот. Възможна е и разширена гаранция на Kärcher от пет години. Посредством превключвател помпата може да бъде надстроена с функция за автоматично стартиране/спиране.

Характеристики и предимства
Градинска помпа BP 6.000 Garden Set: Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Градинска помпа BP 6.000 Garden Set: Удобен крачен прекъсвач
Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Градинска помпа BP 6.000 Garden Set: Готов за незабавна употреба
Вкл. готов за употреба, устойчив на вакуум спирален маркуч със засмукващ филтър и възвратен клапан
Оптимално засмукване
  • Без проблеми помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Отделен отвор за пълнене
  • Лесно пълнене преди употреба.
Вентил за изпразване на контейнера
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Оптимизирани връзки
  • Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Ергономична дръжка
  • Удобна за работа и транспортиране
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 1000
Максимален дебит (л/ч) < 6000
Височина на дебита (м) макс. 45
Налягане (бар) макс. 4,5
Височина на засмукване (м) 8
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 1,5
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 9,65
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,92
Размери (Д х Ш х В) (мм) 384 x 204 x 253

Обхват на доставката

  • Адаптер за свързване за помпа G1
  • Адаптер за двупосочна връзка за помпи G 1
  • вкл. комплект с изсмукващ маркуч

Оборудване

  • Оптимизирани съединителни щуцери
  • Удобен крачен прекъсвач
  • Отделен отвор за пълнене
  • Клапан за източване на водата
  • Ергономична дръжка за носене
Видео

Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
