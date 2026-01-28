BP 6.000 Garden Set
BP 6.000 Garden Set включва смукателен комплект, така че дълготрайната и мощна градинска помпа да може да се използва веднага за поливане на градината.
Благодарение на високата мощност на засмукване и високото налягане, BP 6.000 Garden Set осигурява идеалните условия за удобно поливане на градината от водоеми или резервоари. Комплектът BP 6.000 Garden Set с 3,5 m устойчив на вакуум спирален маркуч с филтър и възвратен клапан (G1" свързваща резба, 3/4" диаметър) прави възможно незабавното използване на здравата, лека помпа , която може лесно да се транспортира с ергономичната дръжка. Градинските помпи Kärcher са мощни и не изискват поддръжка и могат да бъдат свързани без необходимост от инструменти. Те също така могат удобно да се включват и изключват с крачен превключвател, като по този начин предпазват гърба. Използваните материали са с високо качество и са основа за дълъг живот. Възможна е и разширена гаранция на Kärcher от пет години. Посредством превключвател помпата може да бъде надстроена с функция за автоматично стартиране/спиране.
Характеристики и предимства
Издръжлива и с дълъг експлоатационен животКерхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Удобен крачен прекъсвачУдобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Готов за незабавна употребаВкл. готов за употреба, устойчив на вакуум спирален маркуч със засмукващ филтър и възвратен клапан
Оптимално засмукване
- Без проблеми помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Отделен отвор за пълнене
- Лесно пълнене преди употреба.
Вентил за изпразване на контейнера
- Оптимална защита срещу замръзване.
Оптимизирани връзки
- Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Ергономична дръжка
- Удобна за работа и транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Максимален дебит (л/ч)
|< 6000
|Височина на дебита (м)
|макс. 45
|Налягане (бар)
|макс. 4,5
|Височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1,5
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|9,65
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,92
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|384 x 204 x 253
Обхват на доставката
- Адаптер за свързване за помпа G1
- Адаптер за двупосочна връзка за помпи G 1
- вкл. комплект с изсмукващ маркуч
Оборудване
- Оптимизирани съединителни щуцери
- Удобен крачен прекъсвач
- Отделен отвор за пълнене
- Клапан за източване на водата
- Ергономична дръжка за носене
Видео
Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.