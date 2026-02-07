RCF 3
RCF 3 почиства твърди подове автономно и осигурява отлични резултати благодарение на FC ролковата технология.С функция откриване на килими, той е готов за използване във всяко домакинство.
Почистете подовете с натискането на един бутон: отсега нататък интелигентният роботизиран моп RCF 3 се грижи за иначе досадното и отнемащо много време мокро почистване на твърди подове. Благодарение на доказаната FC ролкова технология, RCF 3 не само отстранява упорити замърсявания или засъхнали течности, но също и прах, трохи. При това автоматично разпознава килимите и умело ги избягва. RCF 3 има два резервоара, които му позволяват постоянно да доставя прясна вода към валяка и да събира отделно мръсната вода. Леката, суха мръсотия се поема лесно и също така се транспортира в резервоара за мръсна вода. Различни режими на почистване могат да се задават с практичното приложение. По този начин роботът може да се адаптира към широк диапазон от нужди и изисквания. За почистване роботът се стартира удобно чрез приложение или чрез натискане на бутон на устройството. Ако RCF 3 се нуждае от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласова команда или чрез приложението.
Характеристики и предимства
FC ролкова технологияРоботизираният моп RCF 3 работи с доказана ролкова технология на Kärcher, която осигурява цялостно мокро почистване на твърди подове. Лека, суха мръсотия, напр. прах, малки трохи или пътна мръсотия, се почистват директно по време на мокро почистване и се събират в резервоара за мръсна вода. Ролковата технология с непрекъснато почистване на валяка и системата с 2 резервоара осигуряват оптимални резултати дори при по-големи площи, тъй като винаги работите с чист валяк.
Система с 2 резервоара с индикатори за ниво на пълненеС интелигентна система с 2 резервоара: микрофибърната ролка постоянно се навлажнява с вода от резервоара за прясна вода. Използваната вода и мръсотия се събират във 2-ри резервоар. Индикаторите за ниво на пълнене на резервоара показват дали резервоарът за мръсна вода е пълен или резервоарът за прясна вода е празен. И в двата случая роботът прекъсва работата си и се връща на зарядната станция. Дисплеят се показва чрез светодиоди директно на почистващия робот, а също и чрез известие в приложението.
Откриване и избягване на килимиRCF 3 автоматично открива повърхности с мокет с ултразвуков сензор и ги показва на картата в приложението. По време на почистване роботът обикаля килимите с умна стратегия за навигиране и ги предпазва от намокряне. Ако е необходимо, избягването на килими може също да бъде деактивирано чрез приложението, така че роботизираният моп да минава по всички повърхности - дори килими с нисък косъм.
Самопочистваща функция на ролката
- В ръба мръсотията се отстранява непрекъснато от ролката по време на почистването и надеждно се събира в гребена или се транспортира в резервоара за мръсна вода.
- Най-добри резултати при почистване с доказана ролкова технология и система с 2 резервоара: мръсната вода и частиците се отстраняват от ролката по време на почистването. Идеален и за по-големи площи.
Удобно се управлява през приложението чрез WiFi
- Приложението може да се използва за адаптиране на много от настройките към индивидуалните предпочитания.
- Приложението позволява роботът за почистване да бъде контролиран и конфигуриран от всяко място. Дори да не си вкъщи.
- Информация за текущото състояние на устройството и дисплей, показващ текущия напредък на почистването, са достъпни чрез приложението.
Прецизно картографиране на етажи и разнообразни опции за персонализиране в приложението
- Приложението може да съхранява множество карти, напр. за различни етажи.
- Определете зони, които не трябва да се преминават и почистват (напр. килими, зони за игра и по-големи препятствия) или които трябва да се подхождат специално и да се избърсват индивидуално.
- Определяне на индивидуални настройки за почистване (интензивност на почистване, количество вода, брой преминавания) за конкретни помещения или зони в зависимост от изискванията за почистване или степента на замърсяване.
Таймер програма
- Можете да планирате часове за почистване и да създавате планове за почистване чрез приложението.
- RCF 3 независимо започва операции по почистване въз основа на планирани дати/часове.
Гласова команда
- Винаги добре информиран: RCF 3 използва гласова команда, за да предостави важна информация и да сподели текущото състояние.
- Ако роботизираният моп се нуждае от помощ или услуга, в много ситуации той ще ви уведоми чрез гласова команда.
Сензори срещу падане
- Сензорите за падане надеждно предпазват RCF 3 от падане по стъпала или первази.
- Сензорите непрекъснато сканират пода. Ако бъде открит голям спад или подобен риск, контролерът получава сигнал, който задейства робота да се обърне.
Защита на данните и актуализации
- Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение.
- Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашия роботизиран моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия.
- Редовните актуализации подобряват и разширяват работата на роботизирания моп и приложението. Това също означава, че сигурността на системата се актуализира постоянно, за да съответства на текущите спецификации.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Време за зареждане на акумулаторните батерии (мин)
|180
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Капацитет на батерията (Ач)
|5,2
|Продължителност на чистенето с едно зареждане (мин)
|120
|Ефективнот за единица площ (в зависимост от режима на почистване) (м²)
|80
|Резервоар за чиста вода (мл)
|430
|Обем на резервоар на мръсната вода (мл)
|115
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Тегло на робота за избърсване (кг)
|4,5
|Тегло на зарядната станция (кг)
|0,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,2
|Височина на робота (мм)
|120
|Диаметър на робота (мм)
|340
|Размери на зарядната станция (Д х Ш х В) (мм)
|142 x 153 x 124
Обхват на доставката
- Микрофибърен валяк: 2 бр.
- Инструмент за почистване
- Резервоар за чиста вода
- Обем на резервоар на мръсната вода
- Зарядна станция
Оборудване
- Автономно почистване
- Сензори срещу падане
- Сензор за килими
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
- Свързване чрез WLAN
- интелигентни услуги/функции в приложението
- Гласова команда
- Лазерна навигационна система (LiDAR)
- Таймер програма: възможност за различни настройки за работа
- Различни режими: Мокро почистване/ Автоматична система/ Спот
Видео
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC