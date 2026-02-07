Почистете подовете с натискането на един бутон: отсега нататък интелигентният роботизиран моп RCF 3 се грижи за иначе досадното и отнемащо много време мокро почистване на твърди подове. Благодарение на доказаната FC ролкова технология, RCF 3 не само отстранява упорити замърсявания или засъхнали течности, но също и прах, трохи. При това автоматично разпознава килимите и умело ги избягва. RCF 3 има два резервоара, които му позволяват постоянно да доставя прясна вода към валяка и да събира отделно мръсната вода. Леката, суха мръсотия се поема лесно и също така се транспортира в резервоара за мръсна вода. Различни режими на почистване могат да се задават с практичното приложение. По този начин роботът може да се адаптира към широк диапазон от нужди и изисквания. За почистване роботът се стартира удобно чрез приложение или чрез натискане на бутон на устройството. Ако RCF 3 се нуждае от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласова команда или чрез приложението.