Спрей екстракция
Дълбока чистота в дълбочина на влакната за всяко изискване.
Независимо дали става въпрос за многофункционално устройство за дълбоко почистване на големи площи и богат набор от аксесоари за всякакви ситуации, компактен мощен уред за основно междинно почистване или безжична свобода за пълна мобилност – нашите спрей екстрактори Kärcher са перфектното решение за всяко изискване. Дори най-упоритите замърсявания нямат шанс с нашите спрей екстрактори.
СЕРТИФИЦИРАНОТО РЕШЕНИЕ ЗА СТРАДАЩИ ОТ АЛЕРГИИ
Изпитайте ново ниво на чистота с нашите спрей екстрактори, които са официално сертифицирани като подходящи за алергии от Фондация „Европейски център за изследване на алергиите“ (ECARF) в Берлин.
Печатът ECARF е международно признат за одобрение за продукти, които видимо подобряват живота на страдащите от алергии от 2006 г. насам. Този сертификат е вашето доказателство, че нашите спрей екстрактори не само почистват, но и активно допринасят за по-здравословен вътрешен климат. Научно е доказано, че те:
- Активно премахва алергените от килими, тапицерия и въздух.
- Безопасно улавят провокиращи фактори като цветен прашец и прах, като по този начин осигуряват трайно облекчение от симптомите на сенна хрема и астма.
Осигурете на себе си и семейството си хигиеничен дом и подобрено качество на живот.
Валидно за SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (подова), SE 5, SE 6 и SE 4 (изключително за приложение със спрей екстракция).
ИДЕАЛНО ЗА СЕМЕЙСТВА И ЛЮБИТЕЛИ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Вече не е нужно да се притеснявате за разляти напитки или кални лапи. Отличната почистваща ефективност на нашите спрей екстрактори гарантира, че всички текстилни повърхности са бързо почистени и всички петна са премахнати. Интензивното почистване в дълбочина на влакната оставя тапицерията и килимите ви да изглеждат като нови. Те са идеални за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци. Нашите спрей екстрактори са специално разработени за справяне с упорити замърсявания, което ви позволява да се чувствате напълно комфортно у дома.
ВАШЕТО НОВО ПОЧИСТВАНЕ
Специалното решение на проблеми: С нашите спрей екстрактори можете да премахнете дори най-упоритите замърсявания от почти всички текстилни повърхности. От автомобилни седалки и килими, изтривалки до градински мебели, тапицерии или платнени калъфи – спрей екстракторите на Керхер предлагат широк спектър от приложения на закрито и открито. Мазнини, мръсотия и миризми? Те вече нямат шанс!
ДО НАЙ-МИНИАТЮРНИТЕ ВЛАКНА
Убедително почистване в дълбочина на влакната: нашите спрей екстрактори осигуряват чисти резултати навсякъде. Те ви позволяват да премахнете и въглехидратираните замърсявания за миг. За мощно, но енергийно ефективно и хигиенично почистване. Особено страдащите от алергии могат да си отдъхнат. Нашите спрей екстрактори впечатляват и с дълъг живот, високо качество и здравина.
ЗА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Разширете възможностите си за почистване с нашата широка гама от аксесоари. От дюзата за фуги с екстракция за труднодостъпни места и дюзата за тапицерия с екстракция за мека мебел, до дюзата за под с екстракция за килими и големи текстилни изделия и четката за точково почистване за премахване на малки упорити петна по текстил, ние предлагаме богат избор. Нашата опорна дръжка също така улеснява използването ѝ при почистване на подове. Открийте нашата богата гама от аксесоари за почистване на подове, текстилни повърхности и цепнатини.
БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБУВКИ
Почистващият аксесоар за обувки Shoe! е перфектният аксесоар за спрей екстрактори Kärcher. Цялостно и удобно почистване на спортни и ежедневни обувки. Обувките се почистват бързо, ергономично и надеждно. Лесна смяна от кръгла четка към четка за фуги позволява цялостно почистване на обувките от подметката до горната част. Благодарение на иновативната функция за самопочистване, почистващият аксесоар за обувки Shoe!Cleaner е винаги чист и готов за употреба.
SE 6 Signature Line
Само нашите най-иновативни, високопроизводителни продукти носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Подписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-доброто устройство на Керхер в своята категория. Други ексклузивни предимства включват поддръжка на приложение и удължена гаранция.
SE 6 Signature Line е истински универсален уред. Доказаната технология за спрей екстракция на Kärcher осигурява превъзходни резултати при почистване на текстилни повърхности. С разнообразие от аксесоари, той може да се трансформира в многофункционално 3-в-1 устройство, което може да се използва и като пълноценна прахосмукачка за мокро и сухо почистване.
Спрей екстрактор с батерии
Чистота с WOW фактор: в безжичен спрей екстрактор SE 3-18 Compact, доказаната технология за екстракция на Kärcher се среща с 18 V платформата батерии Kärcher Battery Power. Резултатът: Ефективно, удобно и дълбоко почистване на влакната само в една стъпка. Това означава, че можете да премахнете замърсявания от автомобилните си седалки, градинските мебели или тапицерията по всяко време и навсякъде – дори на труднодостъпни места. Устройството почиства толкова мощно, колкото нашите спрей екстрактори със захранващ кабел и е супер мобилно.
Аксесоари
С богатата гама от аксесоари, нашите спрей екстрактори са многофункционални и с правилния препарат осигуряват най-добри резултати от почистването. Аксесоарите могат да се поставят и свалят бързо само с едно щракване.