WD 3 V-17/4/20 е мощен и енергийно ефективен, с консумация на енергия от само 1000 W. Машината, както и смукателния маркуч и подовата дюза Clips са перфектно съчетани – за най-добри резултати от почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Сухо/мокро смукачката впечатлява с компактния си дизайн и здрав пластмасов контейнер от 17 л, 4 м кабел, 2 м смукателен маркуч и филтърната торба от флийс. Благодарение на патронния филтър е възможно да се изсмучат както мокри, така и сухи замърсявания без смяна на филтъра. Функцията издухеване е полезна за почистване на трудно достъпни места. Маркучът се съхранява, като се окачи на главата на машината, като по този начин се спестява място. Кабелът може да се съхранява върху кабелната кука, тръбите и подовите дюзи на бронята. Заключващата система "Pull & Push" позволява лесното отваряне и затваряне на контейнера. Дръжката на смукачката може да се свали и аксесоарът да се свърже директно към смукателния маркуч. Също така : Инструменти или малки части могат да бъдат поставени върху корпуса на машината. Ергономично оформената дръжка за носене позволява удобно транспортиране.