Парата е естествена и старателна

Лесно, биологично чисто и екологично: Почистването с пара е най-естественият вид почистване – и следователно идеалната алтернатива на традиционното почистване. Възможностите за приложение са многообразни и наред с почистването парата може да Ви свърши превъзходна работа и при гладенето и при поддръжката на текстила. Така парата Ви спестява ценно време, което е на Ваше разположение за друго. Следователно какво би било по-логично от това да използвате силата на парата за малки и големи задачи в домакинството?

Как почистването с пара улеснява живота ни.

Дълго преди човекът да се замисли за чистотата, на земята е възникнала водната пара – във вулканите и гейзерите. Но едва след 1700 г. настъпва времето за практическото приложение на силата на водната пара. Едно изключително модерно практическо приложение на водната пара е почистването с пара.

Защо почистването с пара е екологично?

Съвсем ясно: Почистването с пара е почистване без химия и химикали. Дори само съчетаването на силата и температурата на парата разтваря упоритите замърсявания и следователно прави излишни почистващите препарати. Това запазва водата като основа за нашия живот чиста, но и прави икономия в бюджета на Вашето домакинство.

Но почистването с пара облекчава природата и ресурсите и в друго отношение: Така например отпада изхвърлянето на опаковъчния материал на почистващите препарати – това спестява енергия и икономиства разходи за суровини.

Освен това водата като почистваща пара е изключително икономична: От един литър нормална чешмяна вода стават около 1700 литра пара! Това е достатъчно за около 20-минутно почистване с пара – достатъчно за цялостното почистване на едно по-малко жилище. И тъй като е необходим само ток за загряването, неговото потребление също се движи в нормални граници.

Защо почистването с пара е по-здравословно?

Който почиства с пара, предпазва себе си и своето семейство. Тъй като кондензатът на парата за разлика от почистващите разтвори не оставя след себе си потенциално предизвикващи алергии остатъци по почистената повърхност. Това е особено важно за малките деца, които обичат да пъхат предметите в устата си. С парата няма и злополуки поради погрешното приложение на почистващия препарат, раздразнения на кожата или други здравословни смущения вследствие на почистващите субстанции.

И хората с алергии могат да си отдъхнат. Парата прихваща и поема прахта и така се предотвратяват различните алергени (акарите в домашния прах и техните изпражнения), климатът в помещението се подобрява осезаемо. И не на последно място физическото напрежение при почистването с пара е значително по-малко – тъй като просто оставяте парата да работи за Вас.