Почистване с пара
Възможности за приложение
Възможностите за приложение на нашите парочистачки са разнообразни и наред с почистването парата върши превъзходна работа при гладенето и поддръжката на текстила. Тук можете да откриете многостранните приложения на парата и да се изненадате от множеството възможности:
Почистване на подови настилки с плочки
За междинно или допълнително почистване моля използвайте кърпа, която нагънете и поставете опъната в дюзата за почистване на подове. За особено основно почистване можете да използвате и микрофибърна кърпа (Специални аксесоари).
След подаването на парата бързо раздвижете дюзата в двете посоки, като не трябва да подавате непрекъснато пара. За да почистите фугите, не трябва да движите дюзата само напречно, но съзнателно и
веднъж диагонално на фугата.
Изсмукване:
Преди почистването с пара препоръчваме да изсмучете подовете. Обработвайте ламината само ако сте сигурни, че е положен и залепен качествено.
Почистване на ламинат
С половината количество пара можете да почистите и ламинат или паркет (не обработен с масло или вакса!). Количеството пара се регулира от пистолета за пара. Работете с две кърпи (= 4 пласта), за да може директно на повърхността да попадне възможно най-малко пара. Не оставайте с подаващата пара дюза по-дълго на едно място, за да не се намокри подът твърде много. След това остатъчната влага изсъхва бързо и без да оставя ивици.
Съвет:
Преди почистването с пара препоръчваме да изсмучете подовете. Обработвайте ламината само ако сте сигурни, че е положен и залепен качествено.
Почистване на банята и тоалетната
Светкавично бързо и светещо от чистота: За почистването на плочки по стените, стъклени и огледални повърхности, батерии на мивки, фуги, отвори и т.н.
Остатъци от варовик и сапун
С абразивната кърпа (Комплект с микрофибърни кърпи за баня) могат да се отстранят без усилия дори и упоритите остатъци от варовик и сапун.
Почистване на батериите на мивките
- За да не надраскате батериите на мивките от хром и благородна стомана, използвайте изключително дюзата с насочена струя. Задръжте я съвсем близо до почиствания обект и изчакайте, докато варовикът се разтвори. Ако варовикът продължава да стои упорито или е на неудобно място, тогава дюзата се оборудва с четка. След това изтъркайте мястото със силни парни удари. Почистване на батериите на мивките.
- Ако мазният филм е вече по-стар, няма да избегнете непрекъснатото търкане и натискане. Моля при това винаги добавяйте пара.
- Постепенно мазнината попива в кърпата. Затова би трябвало междувременно да сменяте кърпата.
- За резултат без ивици полирайте след това почистената повърхност с жълтата микрофибърна кърпа.
- С директното подаване на пара и бързите търкащи движения се разтварят дори упоритите втвърдени замърсявания.
- По-дебелите слоеве варовик преди това трябва да намокрите с оцет или лимонена киселина и да оставите да подейства.
- Впрочем: Редовното почистване с пара предотвратява бъдещите отлагания на варовик
Почистване на прозорци и огледала
- Преди първото приложение на парочистачката най-напред направете основно почистване: С ръчната дюза и кърпата за почистване с пара изтъркайте стъклата изцяло. Съвет за през зимата: При много студени стъкла ги затоплете предварително от разстояние от около 5 см.
- След това подайте пара на стъклените повърхности през дюзата с насочена струя от горе до долу.
- След това със стъклочистачката избършете надолу на няколко ленти „водата от парата”. За да се избегне образуването на ивици, гумираната лента се подсушава с кърпа.
- Ако при избърсването с гумираната лента на повърхността останат остатъчни капки вода – няма проблем. Те могат да се избършат съвсем лесно и без следи с кърпата.
Почистване на фуги на плочки
- За целенасоченото почистване на фугите е подходяща дюзата с насочена струя, върху която допълнително трябва да поставите кръгла четка.
- С директното подаване на пара и бързите търкащи движения се разтварят дори упортите втвърдени замърсявания.
- След почистването с пара повърхността се изтърква и подсушава с кърпа. Внимание при силиконови фуги: само леко минете с парата, за да щадите материала.
Отстраняване на остатъци от мазнини
- Благородната стомана е на мода – но тя изглежда добре само без мазен филм. Тук можете да получите особено добри резултати с мекия калъф от плюш и жълтата микрофибърна кърпа (Специални аксесоари) от комплекта микрофибърни кърпи за кухня.
- Ако мазният филм е вече по-стар, няма да избегнете непрекъснатото търкане и натискане. Моля при това добавяйте винаги пара.
- Постепенно мазнината попива в кърпата. Затова при работа периодично сменяйте кърпата.
- За по-добър резултат без ивици, полирайте почистената повърхност с жълтата микрофибърна кърпа. >
Освежаване на облеклото
С допълнителната дюза за текстил освежаването на облеклото се превръща в детска игра. Гънките на завесите и дрехите се изглаждат съвсем лесно, без преди това да трябва да поставяте дъска за гладене. Заедно с това надеждно се отстраняват и миризмите. Едно истинско облекчение!
Парата е естествена и старателна
Лесно, биологично чисто и екологично: Почистването с пара е най-естественият вид почистване – и следователно идеалната алтернатива на традиционното почистване. Възможностите за приложение са многообразни и наред с почистването парата може да Ви свърши превъзходна работа и при гладенето и при поддръжката на текстила. Така парата Ви спестява ценно време, което е на Ваше разположение за друго. Следователно какво би било по-логично от това да използвате силата на парата за малки и големи задачи в домакинството?
Как почистването с пара улеснява живота ни.
Дълго преди човекът да се замисли за чистотата, на земята е възникнала водната пара – във вулканите и гейзерите. Но едва след 1700 г. настъпва времето за практическото приложение на силата на водната пара. Едно изключително модерно практическо приложение на водната пара е почистването с пара.
Защо почистването с пара е екологично?
Съвсем ясно: Почистването с пара е почистване без химия и химикали. Дори само съчетаването на силата и температурата на парата разтваря упоритите замърсявания и следователно прави излишни почистващите препарати. Това запазва водата като основа за нашия живот чиста, но и прави икономия в бюджета на Вашето домакинство.
Но почистването с пара облекчава природата и ресурсите и в друго отношение: Така например отпада изхвърлянето на опаковъчния материал на почистващите препарати – това спестява енергия и икономиства разходи за суровини.
Освен това водата като почистваща пара е изключително икономична: От един литър нормална чешмяна вода стават около 1700 литра пара! Това е достатъчно за около 20-минутно почистване с пара – достатъчно за цялостното почистване на едно по-малко жилище. И тъй като е необходим само ток за загряването, неговото потребление също се движи в нормални граници.
Защо почистването с пара е по-здравословно?
Който почиства с пара, предпазва себе си и своето семейство. Тъй като кондензатът на парата за разлика от почистващите разтвори не оставя след себе си потенциално предизвикващи алергии остатъци по почистената повърхност. Това е особено важно за малките деца, които обичат да пъхат предметите в устата си. С парата няма и злополуки поради погрешното приложение на почистващия препарат, раздразнения на кожата или други здравословни смущения вследствие на почистващите субстанции.
И хората с алергии могат да си отдъхнат. Парата прихваща и поема прахта и така се предотвратяват различните алергени (акарите в домашния прах и техните изпражнения), климатът в помещението се подобрява осезаемо. И не на последно място физическото напрежение при почистването с пара е значително по-малко – тъй като просто оставяте парата да работи за Вас.
Как да преоткриете водата като почистващо средство
Защо парата има толкова силно почистващо действие?
Тайната на почистващата пара е в комбинацията на парен удар и температура. По този начин замърсяванията не само се разтварят по-лесно, но можете да достигате и трудно достъпните области много по-лесно и да ги почиствате по-старателно с парата. И това съвсем без химия! В отделни случаи можете да подпомогнете разтварящата сила на парата с механично въздействие, например с четка или кърпа. Впрочем: Тъй като производството на пара деминализира водата, водната пара на нашите уреди не оставя след себе си нито остатъци от варовик, нито ивици от почистването.
Защо с парата всичко е много по-бързо и лесно?
Парата създава темпо. Тъкмо упоритите и съдържащи мазнини замърсявания се втечняват и разтварят за секунди. В повечето случаи можете да се откажете от костващото много време търкане. И при гладенето спестявате много време, тъй като на първо място благодарение на парата няма нужда да навлажнявате прането допълнително, и на второ място – дрехите се изглаждат значително по-бързо.
И може би най-доброто: За различните приложения при почистването един-единствен уред може всичко заедно: Вашата парочистачка. Така просто Ви остава повече време за наистина хубавите неща в живота.
Как функционира парочистачката?
В основата си парочистачката функционира подобно на тенджера под налягане. Водата се загрява в затворения котел на парочистачката, докато заври – така възниква парата. В зависимост от уреда това продължава около една до шест минути за литър вода.
Съвет: Парата се образува най-добре, когато резервоарът не е напълнен до ръба. В противен случай в началото е твърде мокро и се навлажнява твърде силно. Когато водата заври, парата се отдава в дозирани количества през „пистолета за парата”. Колкото по-високо е налягането на парата, толкова по-бърза е скоростта на нейното излизане – и заедно с това и силата й за разтваряне на замърсяванията. Всъщност съвсем лесно. Съвет: Топлата вода ускорява процеса на загряване. При това налягането в котела в зависимост от уреда се покачва до 4 бара.
Добре е да се знае:
Парочистачките на Керхер изпълняват всички стандарти по отношение на безопасността. Сертифицирането от Органа по Сертифициране на качеството TÜV и международните изпитвателни служби свидетелстват за това. Разбира се, всички електропроводящи части са защитени от пръскаща вода.
7 добри основания за почистването с пара:
- Парата почиства екологично – без почистващи препарати и с минимално потребление на вода.
- Парата почиства хигиенично и медицински акуратно – дори и на трудно достъпни места.
- Парата почиства без усилия – без търкане и полиране.
- Парата почиства здравословно – без почистващи химически препарати.
- Парата е многостранно приложима – за почистването на кухнята, банята или прозорците, както и за гладене и за поддръжката на дрехите, настилките, мебелите и подовете текстил.
- Парата спестява време – защото почистването става по-бързо.
- Парата спестява пари – защото не са необходими почистващи препарати.