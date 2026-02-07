Електрически задвижваният PCL 6 може да се използва за премахване на упорити замърсявания от дървена настилка изключително лесно, равномерно, бързо и цялостно. Просто свържете устройството към вашия градински маркуч – и сте готови да започнете да почиствате. Благодарение на комбинацията от четири въртящи се ролкови четки и регулируемото подаване на вода мръсотията може да се намокри бързо и надеждно, като в същото време се събира и транспортира. Подът се почиства напълно за нула време, като се използва само минималното количество вода, което е необходимо. Широчината и позицията на ролките са проектирани да гарантират, че две дъски могат да бъдат почистени до ръба в една стъпка, което също спестява време. Благодарение на сменяемите ролкови четки, не само дървените и WPC подови настилки, но и гладките и фини пори каменни плочи и плочи се почистват лесно, като се постигат перфектни резултати.