PCL 6

Използвайки своите въртящи се ролкови четки и интегрирано разпределение на водата, уредът за почистване на вътрешни дворове PCL 6 премахва мръсотията бързо, старателно и равномерно.

Електрически задвижваният PCL 6 може да се използва за премахване на упорити замърсявания от дървена настилка изключително лесно, равномерно, бързо и цялостно. Просто свържете устройството към вашия градински маркуч – и сте готови да започнете да почиствате. Благодарение на комбинацията от четири въртящи се ролкови четки и регулируемото подаване на вода мръсотията може да се намокри бързо и надеждно, като в същото време се събира и транспортира. Подът се почиства напълно за нула време, като се използва само минималното количество вода, което е необходимо. Широчината и позицията на ролките са проектирани да гарантират, че две дъски могат да бъдат почистени до ръба в една стъпка, което също спестява време. Благодарение на сменяемите ролкови четки, не само дървените и WPC подови настилки, но и гладките и фини пори каменни плочи и плочи се почистват лесно, като се постигат перфектни резултати.

Характеристики и предимства
Уред за почистване на външни настилки PCL 6: Свръхефективна концепция за задвижване
Свръхефективна концепция за задвижване
Ефективен, енергоспестяващ мотор за задвижване на четирите ролкови четки, които се въртят в противоположни посоки. Невероятно лесен и удобен за използване за бързо, цялостно и равномерно почистване.
Уред за почистване на външни настилки PCL 6: Четири висококачествени въртящи се ролкови четки (включените в обхвата на доставката са за дървени повърхности)
Четири висококачествени въртящи се ролкови четки (включените в обхвата на доставката са за дървени повърхности)
Ролковите четки за дървени повърхности са подходящи за почистване на дървени декинг дъски и WPC подови настилки. Ролкови четки за каменни повърхности се предлагат като аксесоари за използване върху гладки и фино порести каменни плочи и плочи.
Уред за почистване на външни настилки PCL 6: Съединител за четка Quick Connect
Съединител за четка Quick Connect
Смяната между ролкови четки за дървени повърхности и тези за каменни повърхности е бърза и лесна (не са включени в комплекта).
Водата се разпределя върху повърхността, която трябва да се почисти, от две пръскащи дюзи върху корпуса на четката
  • Намокря, отстранява и поема мръсотията с една стъпка. Премахва упорити замърсявания.
Количеството подавана вода може да бъде регулирано
  • Водоефективно почистване. Количеството използвана вода варира в зависимост от изискванията на задачата за почистване.
Защита срещу пръскане
  • Околността се поддържа чиста. Мръсната вода се оттича в корпуса на четката.
  • Корпусът на четката покрива почти изцяло четките.
  • Корпусът на четката е предназначен за почистване до ръба.
Регулиране на ъгъла на дръжката във всякаква степен
  • Ергономична работна позиция, тъй като височината на дръжката може да се адаптира към височината на потребителя.
Позиция за съхранение
  • Спестяващо място място за съхранение за защита на четките, когато устройството не се използва.
Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 10
Диапазон на налягането Ниско налягане
Консумация на вода при 4 бара (л/ч) макс. 180
Номинална входна мощност (кВт) 0,3
Брой обороти на четките (об/мин) 600 - 800
Ширина на въртящата четка (мм) 300
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,991
Размери (Д х Ш х В) (мм) 347 x 307 x 1314

Обхват на доставката

  • Ролкови четки за дървени повърхности: 4 бр.

Оборудване

  • Две водни дюзи
  • Клапан за контрол на обема на водата
  • Положение за съхранение
  • Ергономична дръжка

Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Тераси
  • Дървени повърхности
  • Зелен лишей
  • мъх
Аксесоари