PCL 6
Използвайки своите въртящи се ролкови четки и интегрирано разпределение на водата, уредът за почистване на вътрешни дворове PCL 6 премахва мръсотията бързо, старателно и равномерно.
Електрически задвижваният PCL 6 може да се използва за премахване на упорити замърсявания от дървена настилка изключително лесно, равномерно, бързо и цялостно. Просто свържете устройството към вашия градински маркуч – и сте готови да започнете да почиствате. Благодарение на комбинацията от четири въртящи се ролкови четки и регулируемото подаване на вода мръсотията може да се намокри бързо и надеждно, като в същото време се събира и транспортира. Подът се почиства напълно за нула време, като се използва само минималното количество вода, което е необходимо. Широчината и позицията на ролките са проектирани да гарантират, че две дъски могат да бъдат почистени до ръба в една стъпка, което също спестява време. Благодарение на сменяемите ролкови четки, не само дървените и WPC подови настилки, но и гладките и фини пори каменни плочи и плочи се почистват лесно, като се постигат перфектни резултати.
Характеристики и предимства
Свръхефективна концепция за задвижванеЕфективен, енергоспестяващ мотор за задвижване на четирите ролкови четки, които се въртят в противоположни посоки. Невероятно лесен и удобен за използване за бързо, цялостно и равномерно почистване.
Четири висококачествени въртящи се ролкови четки (включените в обхвата на доставката са за дървени повърхности)Ролковите четки за дървени повърхности са подходящи за почистване на дървени декинг дъски и WPC подови настилки. Ролкови четки за каменни повърхности се предлагат като аксесоари за използване върху гладки и фино порести каменни плочи и плочи.
Съединител за четка Quick ConnectСмяната между ролкови четки за дървени повърхности и тези за каменни повърхности е бърза и лесна (не са включени в комплекта).
Водата се разпределя върху повърхността, която трябва да се почисти, от две пръскащи дюзи върху корпуса на четката
- Намокря, отстранява и поема мръсотията с една стъпка. Премахва упорити замърсявания.
Количеството подавана вода може да бъде регулирано
- Водоефективно почистване. Количеството използвана вода варира в зависимост от изискванията на задачата за почистване.
Защита срещу пръскане
- Околността се поддържа чиста. Мръсната вода се оттича в корпуса на четката.
- Корпусът на четката покрива почти изцяло четките.
- Корпусът на четката е предназначен за почистване до ръба.
Регулиране на ъгъла на дръжката във всякаква степен
- Ергономична работна позиция, тъй като височината на дръжката може да се адаптира към височината на потребителя.
Позиция за съхранение
- Спестяващо място място за съхранение за защита на четките, когато устройството не се използва.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|10
|Диапазон на налягането
|Ниско налягане
|Консумация на вода при 4 бара (л/ч)
|макс. 180
|Номинална входна мощност (кВт)
|0,3
|Брой обороти на четките (об/мин)
|600 - 800
|Ширина на въртящата четка (мм)
|300
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,991
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|347 x 307 x 1314
Обхват на доставката
- Ролкови четки за дървени повърхности: 4 бр.
Оборудване
- Две водни дюзи
- Клапан за контрол на обема на водата
- Положение за съхранение
- Ергономична дръжка
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси
- Дървени повърхности
- Зелен лишей
- мъх