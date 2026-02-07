Компактната индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² Longopac® е идеална за почистване на производствени зони и производствени машини. Устройството е оборудвано с големи колела и спирачни ролки, което го прави лесно за придвижване и идеално за мобилна употреба. Системата за автоматично почистване на филтъра Tact² гарантира дълго време на работа без прекъсване.