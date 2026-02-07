IVC 60/24-2 Tact² Lp

За безпрахово отстраняване на сухи прахове, като минерални прахове: компактна индустриална смукачка IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac с иновативно автоматично почистване на филтрите Tact².

Компактната индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² Longopac® е идеална за почистване на производствени зони и производствени машини. Устройството е оборудвано с големи колела и спирачни ролки, което го прави лесно за придвижване и идеално за мобилна употреба. Системата за автоматично почистване на филтъра Tact² гарантира дълго време на работа без прекъсване.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² Lp: Система за безопасно изхвърляне Longopac®
Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² Lp: Оборудвана с два мотора
За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Електронно управление на задвижването за избягване на високи пускови токове.
Индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² Lp: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
  • Ясен и компактен дизайн на филтъра
  • Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,95
Тегло без аксесоари (кг) 66
Тегло вкл. Опаковка (кг) 69,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 950 x 690 x 1170

Оборудване

  • Основен филтър: Плосък нагънат филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² Lp
