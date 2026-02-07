IVC 60/24-2 Tact² Lp
За безпрахово отстраняване на сухи прахове, като минерални прахове: компактна индустриална смукачка IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac с иновативно автоматично почистване на филтрите Tact².
Компактната индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² Longopac® е идеална за почистване на производствени зони и производствени машини. Устройството е оборудвано с големи колела и спирачни ролки, което го прави лесно за придвижване и идеално за мобилна употреба. Системата за автоматично почистване на филтъра Tact² гарантира дълго време на работа без прекъсване.
Характеристики и предимства
Система за безопасно изхвърляне Longopac®Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Оборудвана с два мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Електронно управление на задвижването за избягване на високи пускови токове.
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
- Ясен и компактен дизайн на филтъра
- Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,95
|Тегло без аксесоари (кг)
|66
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|69,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|950 x 690 x 1170
Оборудване
- Основен филтър: Плосък нагънат филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео