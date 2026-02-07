Почистването на производствени зони и машини е основната област на приложение на нашата индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Longopac®. Устойчивата на износване турбина със страничен канал, както и иновативното автоматично почистване на филтъра Tact², позволяват и непрекъсната работа на компактната машина, например при употреба като стационарно смукателно устройство към производствени и опаковъчни машини. Сухи материали като минерален прах се отстраняват с минимално отделяне на прах благодарение на системата за изхвърляне Longopac®.