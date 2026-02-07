IVC 60/30 Tact² Lp

Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Longopac. Компактна машина със странична турбина за засмукване на сухи материали. С почистване на филтъра Tact² и система за отпадъци на Longopac.

Почистването на производствени зони и машини е основната област на приложение на нашата индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Longopac®. Устойчивата на износване турбина със страничен канал, както и иновативното автоматично почистване на филтъра Tact², позволяват и непрекъсната работа на компактната машина, например при употреба като стационарно смукателно устройство към производствени и опаковъчни машини. Сухи материали като минерален прах се отстраняват с минимално отделяне на прах благодарение на системата за изхвърляне Longopac®.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Lp: Система за безопасно изхвърляне Longopac®
Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Lp: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Турбината със страничен канал осигурява висока засмукваща мощност с много дълъг експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Поради това тези машини са идеални за многосменен режим на работа.
Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Lp: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
  • Ясен и компактен дизайн на филтъра
  • Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 68 / 244,8
Вакуум (мбар/кПа) 286 / 28,6
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 77
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,9
Тегло без аксесоари (кг) 100
Тегло вкл. Опаковка (кг) 106,974
Размери (Д х Ш х В) (мм) 970 x 690 x 1240

Оборудване

  • Основен филтър: Плосък нагънат филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Lp
