IVC 60/30 Tact² Lp
Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Longopac. Компактна машина със странична турбина за засмукване на сухи материали. С почистване на филтъра Tact² и система за отпадъци на Longopac.
Почистването на производствени зони и машини е основната област на приложение на нашата индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² Longopac®. Устойчивата на износване турбина със страничен канал, както и иновативното автоматично почистване на филтъра Tact², позволяват и непрекъсната работа на компактната машина, например при употреба като стационарно смукателно устройство към производствени и опаковъчни машини. Сухи материали като минерален прах се отстраняват с минимално отделяне на прах благодарение на системата за изхвърляне Longopac®.
Характеристики и предимства
Система за безопасно изхвърляне Longopac®Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Устойчива на износване турбина със страничен каналТурбината със страничен канал осигурява висока засмукваща мощност с много дълъг експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Поради това тези машини са идеални за многосменен режим на работа.
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
- Ясен и компактен дизайн на филтъра
- Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|68 / 244,8
|Вакуум (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,9
|Тегло без аксесоари (кг)
|100
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|106,974
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|970 x 690 x 1240
Оборудване
- Основен филтър: Плосък нагънат филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
