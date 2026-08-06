За големи количества засмукан материал, с електронен стоп при препълване за твърди частици и прах, издръжлива, здрава, компактна и мобилна: Нашата 3-моторна индустриална смукачка от среден клас IVM 100/36-3 (H) за универсално събиране на фини и груби твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи с монофазен ток, като всеки от трите мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездообразен филтър с клас на прах M може да се почиства лесно, удобно и надеждно с помощта на лоста за изтръскване. Почистването на филтъра удължава неговия експлоатационен живот, като по този начин намалява усилията за поддръжка. Корпусът и контейнерът за събиране на машината са изработени от киселиноустойчива неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела за лесно транспортиране.