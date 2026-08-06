IVM 100/36-3 Oss
Тримоторна, мобилна и здрава индустриална смукачка IVM 100/36-3 OSS от среден клас за фини и едри твърди частици. С електронен стоп при препълване за твърди материали и прах.
За големи количества засмукан материал, с електронен стоп при препълване за твърди частици и прах, издръжлива, здрава, компактна и мобилна: Нашата 3-моторна индустриална смукачка от среден клас IVM 100/36-3 (H) за универсално събиране на фини и груби твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи с монофазен ток, като всеки от трите мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездообразен филтър с клас на прах M може да се почиства лесно, удобно и надеждно с помощта на лоста за изтръскване. Почистването на филтъра удължава неговия експлоатационен живот, като по този начин намалява усилията за поддръжка. Корпусът и контейнерът за събиране на машината са изработени от киселиноустойчива неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела за лесно транспортиране.
Характеристики и предимства
Ръчна почистване чрез вибрация на филтъра за ниски експлоатационни разходи
- Ръчната вибрация на филтъра увеличава работното време на постоянния филтър, като по този начин намалява необходимата поддръжка.
Мобилен контейнер от благородна стомана
- Сваленият контейнер може удобно да бъде изваден от шасито и откаран за изхвърляне/изпразване.
- Всички куки могат да се закачат свободно към машината чрез клипс система.
С три мотора
- Мощна машина с възможно най-висока производителност на почистване в монофазна мрежа.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|222 / 799
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3,6
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|79
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|76
|Тегло с опаковката (кг)
|76,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1020 x 680 x 1720
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
- Автоматично изключване при ниво на запълване
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества твърди вещества и прах