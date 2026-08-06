IVM 100/36-3 Oss

Тримоторна, мобилна и здрава индустриална смукачка IVM 100/36-3 OSS от среден клас за фини и едри твърди частици. С електронен стоп при препълване за твърди материали и прах.

За големи количества засмукан материал, с електронен стоп при препълване за твърди частици и прах, издръжлива, здрава, компактна и мобилна: Нашата 3-моторна индустриална смукачка от среден клас IVM 100/36-3 (H) за универсално събиране на фини и груби твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи с монофазен ток, като всеки от трите мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездообразен филтър с клас на прах M може да се почиства лесно, удобно и надеждно с помощта на лоста за изтръскване. Почистването на филтъра удължава неговия експлоатационен живот, като по този начин намалява усилията за поддръжка. Корпусът и контейнерът за събиране на машината са изработени от киселиноустойчива неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела за лесно транспортиране.

Характеристики и предимства
Ръчна почистване чрез вибрация на филтъра за ниски експлоатационни разходи
  • Ръчната вибрация на филтъра увеличава работното време на постоянния филтър, като по този начин намалява необходимата поддръжка.
Мобилен контейнер от благородна стомана
  • Сваленият контейнер може удобно да бъде изваден от шасито и откаран за изхвърляне/изпразване.
  • Всички куки могат да се закачат свободно към машината чрез клипс система.
С три мотора
  • Мощна машина с възможно най-висока производителност на почистване в монофазна мрежа.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 222 / 799
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 3,6
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 79
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2,2
Тегло без аксесоари (кг) 76
Тегло с опаковката (кг) 76,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1020 x 680 x 1720

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
  • Автоматично изключване при ниво на запълване
Индустриална смукачка IVM 100/36-3 Oss
Индустриална смукачка IVM 100/36-3 Oss
Индустриална смукачка IVM 100/36-3 Oss

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества твърди вещества и прах
Аксесоари