Издръжлива, здрава, компактна и мобилна: Нашата двумоторна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 е предназначена за универсално събиране на фини и груби твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи с монофазен ток, като и двата мотора могат да се управляват индивидуално. Големият PTFE звездообразен филтър с клас на прах M може да се почиства лесно, удобно и надеждно чрез системата за почистване „pull and clean“, без да се налага изключване на смукачката. Филтърният корпус и контейнерът за събиране на машината са изработени от киселиноустойчива неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела за лесно транспортиране.