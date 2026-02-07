IVM 40/24-2
Двумоторна, маневрена и здрава смукачка IVM 40/24-2 от среден клас за универсална употреба в индустриални приложения за фини и едри твърди материали. Със звездообразен филтър за прах клас M.
Издръжлива, здрава, компактна и мобилна: Нашата двумоторна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 е предназначена за универсално събиране на фини и груби твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи с монофазен ток, като и двата мотора могат да се управляват индивидуално. Големият PTFE звездообразен филтър с клас на прах M може да се почиства лесно, удобно и надеждно чрез системата за почистване „pull and clean“, без да се налага изключване на смукачката. Филтърният корпус и контейнерът за събиране на машината са изработени от киселиноустойчива неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела за лесно транспортиране.
Характеристики и предимства
2 мотора
- Висока мощност на изсмукване и издръжливост
Мобилен контейнер от благородна стомана
- Сваленият контейнер може удобно да бъде изваден от шасито и откаран за изхвърляне/изпразване.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|106 / 381,6
|Вакуум (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,6
|Тегло без аксесоари (кг)
|35,7
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|36,259
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За по-малки количества твърди вещества и прах