IVM 40/24-2

Двумоторна, маневрена и здрава смукачка IVM 40/24-2 от среден клас за универсална употреба в индустриални приложения за фини и едри твърди материали. Със звездообразен филтър за прах клас M.

Издръжлива, здрава, компактна и мобилна: Нашата двумоторна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 е предназначена за универсално събиране на фини и груби твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи с монофазен ток, като и двата мотора могат да се управляват индивидуално. Големият PTFE звездообразен филтър с клас на прах M може да се почиства лесно, удобно и надеждно чрез системата за почистване „pull and clean“, без да се налага изключване на смукачката. Филтърният корпус и контейнерът за събиране на машината са изработени от киселиноустойчива неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела за лесно транспортиране.

Характеристики и предимства
2 мотора
  • Висока мощност на изсмукване и издръжливост
Мобилен контейнер от благородна стомана
  • Сваленият контейнер може удобно да бъде изваден от шасито и откаран за изхвърляне/изпразване.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 106 / 381,6
Вакуум (мбар/кПа) 225 / 22,5
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 77
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,6
Тегло без аксесоари (кг) 35,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 36,259
Размери (Д х Ш х В) (мм) 645 x 655 x 1150

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 40/24-2
Видео

Сфера на приложение
  • За по-малки количества твърди вещества и прах
Аксесоари