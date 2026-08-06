IVM 40/24-2 M Lp

Двумоторна, мобилна и здрава индустриална смукачка IVM 40/24-2 Lp от среден клас за фини и едри твърди частици. Със система за изпразване Longopac за почистване без отделяне на прах.

Издръжлива, здрава, компактна и мобилна: Нашата двумоторна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 е проектирана за универсално събиране на фини и груби твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи с монофазен ток, като и двата мотора могат да се управляват индивидуално. Големият PTFE звездообразен филтър с клас на прах M може да се почиства лесно, удобно и надеждно чрез системата за почистване „pull and clean“, без да се налага изключване на смукачката. Машината впечатлява със своята система за изпразване Longopac®, която позволява безпрашно изхвърляне на засмукания материал. Филтърният корпус на машината е изработен от киселиноустойчива неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и има големи колела за лесно транспортиране.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M Lp: 2 мотора
2 мотора
Висока мощност на изсмукване и издръжливост
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M Lp: Система за изхвърляне Longopac
Система за изхвърляне Longopac
Безопасна и здравословна работа благодарение на ниското ниво на отделяне на прах.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M Lp: Оборудвана с голям звездовиден филтър.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М. Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 100 / 360
Вакуум (мбар/кПа) 225 / 22,5
Обем на контейнера (л) 40
Номинална входяща мощност (кВт) 2,3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 77
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,5
Тегло без аксесоари (кг) 47
Тегло с опаковката (кг) 47,774
Размери (Д × Ш × В) (мм) 680 x 655 x 1435

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M Lp
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M Lp
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M Lp
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M Lp

Видео

Сфера на приложение
  • За по-малки количества твърди частици и прах
Аксесоари