IVM 40/24-2 M Lp
Двумоторна, мобилна и здрава индустриална смукачка IVM 40/24-2 Lp от среден клас за фини и едри твърди частици. Със система за изпразване Longopac за почистване без отделяне на прах.
Издръжлива, здрава, компактна и мобилна: Нашата двумоторна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 е проектирана за универсално събиране на фини и груби твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи с монофазен ток, като и двата мотора могат да се управляват индивидуално. Големият PTFE звездообразен филтър с клас на прах M може да се почиства лесно, удобно и надеждно чрез системата за почистване „pull and clean“, без да се налага изключване на смукачката. Машината впечатлява със своята система за изпразване Longopac®, която позволява безпрашно изхвърляне на засмукания материал. Филтърният корпус на машината е изработен от киселиноустойчива неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и има големи колела за лесно транспортиране.
Характеристики и предимства
2 мотораВисока мощност на изсмукване и издръжливост
Система за изхвърляне LongopacБезопасна и здравословна работа благодарение на ниското ниво на отделяне на прах.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М. Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|100 / 360
|Вакуум (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Обем на контейнера (л)
|40
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,5
|Тегло без аксесоари (кг)
|47
|Тегло с опаковката (кг)
|47,774
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|680 x 655 x 1435
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За по-малки количества твърди частици и прах