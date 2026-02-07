IVM 60/30

Здрава индустриална смукачка от среден клас IVM 60/30 с издръжлива странична турбина и голям звездовиден филтър с прахов клас М. Подходяща за отстраняване на фини и груби твърди частици.

Издръжливият трифазен мотор, големият звездовиден филтър с прахов клас M и удобното ръчно почистване на филтрите чрез трансмисия са някои от основните характеристики на нашата индустриална смукачка от среден клас IVM 60/30. Отвън здравата машина впечатлява с устойчив корпус и контейнер от неръждаема стомана, както и с големи колела за лесен транспорт и безопасна мобилност. Смукачката може да се използва почти универсално в промишлена среда за премахване на фини и груби твърди материали - работи без прекъсване, на три смени, ако е необходимо.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 60/30: Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За висока смукателна мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Индустриална смукачка IVM 60/30: Ръчно почистване на филтъра за IVM
Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Индустриална смукачка IVM 60/30: Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М. Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 68 / 244,8
Вакуум (мбар/кПа) 286 / 28,6
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 79
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2,2
Тегло без аксесоари (кг) 99
Тегло вкл. Опаковка (кг) 100,898
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1030 x 680 x 1650

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 60/30
