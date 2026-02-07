IVM 60/30
Здрава индустриална смукачка от среден клас IVM 60/30 с издръжлива странична турбина и голям звездовиден филтър с прахов клас М. Подходяща за отстраняване на фини и груби твърди частици.
Издръжливият трифазен мотор, големият звездовиден филтър с прахов клас M и удобното ръчно почистване на филтрите чрез трансмисия са някои от основните характеристики на нашата индустриална смукачка от среден клас IVM 60/30. Отвън здравата машина впечатлява с устойчив корпус и контейнер от неръждаема стомана, както и с големи колела за лесен транспорт и безопасна мобилност. Смукачката може да се използва почти универсално в промишлена среда за премахване на фини и груби твърди материали - работи без прекъсване, на три смени, ако е необходимо.
Характеристики и предимства
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За висока смукателна мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Ръчно почистване на филтъра за IVMБезпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтърЗа безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М. Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|68 / 244,8
|Вакуум (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|79
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|99
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|100,898
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1030 x 680 x 1650
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
