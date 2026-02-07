Издръжливият трифазен мотор, големият звездовиден филтър с прахов клас M и удобното ръчно почистване на филтрите чрез трансмисия са някои от основните характеристики на нашата индустриална смукачка от среден клас IVM 60/30. Отвън здравата машина впечатлява с устойчив корпус и контейнер от неръждаема стомана, както и с големи колела за лесен транспорт и безопасна мобилност. Смукачката може да се използва почти универсално в промишлена среда за премахване на фини и груби твърди материали - работи без прекъсване, на три смени, ако е необходимо.