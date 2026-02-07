IVM 60/36 -3
3-моторна, мобилна и здрава промишлена смукачка от среден клас, IVM 60 / 36-3 за универсална употреба в промишлеността за фини и груби твърди частици. Със звездовиден филтър с прахов клас М.
Издръжлива, здрава, мобилна: нашата 3-моторна индустриална смукачка, от среден клас IVM 60 / 36-3 за универсално събиране на фини и груби твърди материали в промишлена среда. Надеждната машина работи в монофазен режим. Всеки от трите мотора може да се контролира индивидуално. Големият звездообразен филтър с прахов клас M се почиства удобно и надеждно чрез трансмисия. Почистването на филтъра удължава срока на експлоатация, като по този начин намалява усилията по поддръжка. Контейнерът и корпусът на машината са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито от устойчива стомана и има големи колела, които улесняват транспорта.
Характеристики и предимства
С три мотораТри мощни мотори за впечатляваща производителност на почистване. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Ръчно почистване на филтъра за IVMБезпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтърЗа безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М. Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|221 / 799
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|60
|Номинална входна мощност (кВт)
|3,6
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|79
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|68
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|72,574
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1020 x 680 x 1490
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео