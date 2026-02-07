Издръжлива, здрава, мобилна: нашата 3-моторна индустриална смукачка, от среден клас IVM 60 / 36-3 за универсално събиране на фини и груби твърди материали в промишлена среда. Надеждната машина работи в монофазен режим. Всеки от трите мотора може да се контролира индивидуално. Големият звездообразен филтър с прахов клас M се почиства удобно и надеждно чрез трансмисия. Почистването на филтъра удължава срока на експлоатация, като по този начин намалява усилията по поддръжка. Контейнерът и корпусът на машината са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито от устойчива стомана и има големи колела, които улесняват транспорта.