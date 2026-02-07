IVM 60/36 -3

3-моторна, мобилна и здрава промишлена смукачка от среден клас, IVM 60 / 36-3 за универсална употреба в промишлеността за фини и груби твърди частици. Със звездовиден филтър с прахов клас М.

Издръжлива, здрава, мобилна: нашата 3-моторна индустриална смукачка, от среден клас IVM 60 / 36-3 за универсално събиране на фини и груби твърди материали в промишлена среда. Надеждната машина работи в монофазен режим. Всеки от трите мотора може да се контролира индивидуално. Големият звездообразен филтър с прахов клас M се почиства удобно и надеждно чрез трансмисия. Почистването на филтъра удължава срока на експлоатация, като по този начин намалява усилията по поддръжка. Контейнерът и корпусът на машината са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито от устойчива стомана и има големи колела, които улесняват транспорта.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 60/36 -3: С три мотора
Три мощни мотори за впечатляваща производителност на почистване. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Индустриална смукачка IVM 60/36 -3: Ръчно почистване на филтъра за IVM
Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Индустриална смукачка IVM 60/36 -3: Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М. Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 221 / 799
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 60
Номинална входна мощност (кВт) 3,6
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 79
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2,2
Тегло без аксесоари (кг) 68
Тегло вкл. Опаковка (кг) 72,574
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1020 x 680 x 1490

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 60/36 -3
