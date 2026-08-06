IVR 100/24-2 Ef

Две мощни байпасни турбини осигуряват голяма мощност на засмукване на мобилната индустриална смукачка IVR 100 / 24-2 Ef и безопасно събиране на големи количества опасен фин прах.

Надеждната филтърна технология за прах клас M на индустриалната смукачка IVR 100/24-2 Ef и двете мощни байпасни турбини с номинална входна мощност от 2,4 kW са способни да изсмукват фини и опасни (OEL ≥ 0,1 $mg/m^3$) стружки и прах в големи количества. Тази мобилна машина, захранвана с променлив ток, която разполага с издръжлив, миещ се джобен филтър и ръчно почистване на филтъра за постоянно висока смукателна мощност, е перфектно адаптирана към изискванията на индустриалните приложения благодарение на своя здрав и лесен за поддръжка дизайн. 100-литровият контейнер може да бъде изпразван с мотокар или кран – без да е необходимо сваляне на задвижващата глава при нито един от вариантите. При необходимост отпадъците могат да бъдат изхвърляни и на специфично за клиента място за изпразване, като например подов транспортьор или контейнер.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR 100/24-2 Ef: Удобна клапа за ръчно изхвърляне
Удобна клапа за ръчно изхвърляне
За лесно изпразване, например в подови транспортьори или контейнери. Удобно и спестяващо време изпразване на засмукания материал, дори при големи количества. Приставките за кран позволяват безопасно захващане и изпразване с кран.
Индустриална смукачка IVR 100/24-2 Ef: Изключително здрава, изключително гъвкава
Изключително здрава, изключително гъвкава
С практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Индустриална смукачка IVR 100/24-2 Ef: Снабдена с два много тихи мотора
Снабдена с два много тихи мотора
За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Удобно ръчно почистване на филтъра
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
  • Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 230 / 23
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входяща мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 68
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Тегло без аксесоари (кг) 116
Тегло с опаковката (кг) 116,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 950 x 715 x 1640
Индустриална смукачка IVR 100/24-2 Ef
Индустриална смукачка IVR 100/24-2 Ef

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества дребни стружки и стърготини
  • За големи количества опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
Аксесоари