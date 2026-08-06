IVR 100/24-2 Ef
Две мощни байпасни турбини осигуряват голяма мощност на засмукване на мобилната индустриална смукачка IVR 100 / 24-2 Ef и безопасно събиране на големи количества опасен фин прах.
Надеждната филтърна технология за прах клас M на индустриалната смукачка IVR 100/24-2 Ef и двете мощни байпасни турбини с номинална входна мощност от 2,4 kW са способни да изсмукват фини и опасни (OEL ≥ 0,1 $mg/m^3$) стружки и прах в големи количества. Тази мобилна машина, захранвана с променлив ток, която разполага с издръжлив, миещ се джобен филтър и ръчно почистване на филтъра за постоянно висока смукателна мощност, е перфектно адаптирана към изискванията на индустриалните приложения благодарение на своя здрав и лесен за поддръжка дизайн. 100-литровият контейнер може да бъде изпразван с мотокар или кран – без да е необходимо сваляне на задвижващата глава при нито един от вариантите. При необходимост отпадъците могат да бъдат изхвърляни и на специфично за клиента място за изпразване, като например подов транспортьор или контейнер.
Характеристики и предимства
Удобна клапа за ръчно изхвърлянеЗа лесно изпразване, например в подови транспортьори или контейнери. Удобно и спестяващо време изпразване на засмукания материал, дори при големи количества. Приставките за кран позволяват безопасно захващане и изпразване с кран.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Снабдена с два много тихи мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Тегло без аксесоари (кг)
|116
|Тегло с опаковката (кг)
|116,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|950 x 715 x 1640
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества дребни стружки и стърготини
- За големи количества опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg / m³)