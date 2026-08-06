Надеждната филтърна технология за прах клас M на индустриалната смукачка IVR 100/24-2 Ef и двете мощни байпасни турбини с номинална входна мощност от 2,4 kW са способни да изсмукват фини и опасни (OEL ≥ 0,1 $mg/m^3$) стружки и прах в големи количества. Тази мобилна машина, захранвана с променлив ток, която разполага с издръжлив, миещ се джобен филтър и ръчно почистване на филтъра за постоянно висока смукателна мощност, е перфектно адаптирана към изискванията на индустриалните приложения благодарение на своя здрав и лесен за поддръжка дизайн. 100-литровият контейнер може да бъде изпразван с мотокар или кран – без да е необходимо сваляне на задвижващата глава при нито един от вариантите. При необходимост отпадъците могат да бъдат изхвърляни и на специфично за клиента място за изпразване, като например подов транспортьор или контейнер.