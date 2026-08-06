IVR 100/30 Ef
IVR 100/30 Ef здрава индустриална смукачка. За мобилно и стационарно изсмукване на твърди частици - от дребни стружки и опасен прах до пясък и бластиращ абразив.
Мобилната индустриална смукачка IVR 100/30 Ef, задвижвана от трифазен ток, е специално проектирана за производителност, здравина и лесна употреба, за да отговори на най-взискателните индустриални изисквания. Снабдена със заварени гнезда за мотокар, уши за кран, разтоварваща клапа и ергономична количка за спускане, тя предлага различни опции за удобно изпразване на нейния 100-литров контейнер, без да се налага демонтиране на задвижващата глава. Това означава, че големи количества твърди материали, като фини, груби и опасни стружки и прах (OEL ≥ 0,1 $mg/m^3$), пясък или абразиви за бластиране, могат да бъдат изхвърлени бързо и лесно. Филтърната система за прах клас M с издръжлив, миещ се джобен филтър и ръчно почистване на филтъра гарантира безопасно изсмукване с постоянно висока смукателна мощност по всяко време. Тя се осигурява от мощната, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) и директно задвижвания мотор с ниска поддръжка с номинална входна мощност от 3 kW, който също е проектиран за непрекъсната употреба.
Характеристики и предимства
Удобна клапа за ръчно изхвърлянеЗа лесно изпразване, например в подови транспортьори или контейнери. Удобно и спестяващо време изпразване на засмукания материал, дори при големи количества. Приставките за кран позволяват безопасно захващане и изпразване с кран.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 315
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Тегло без аксесоари (кг)
|172
|Тегло с опаковката (кг)
|172,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|950 x 715 x 1985
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества фин и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
- За големи количества твърди частици, като дребни и големи стружки и стърготини, пясък, абразивен материал