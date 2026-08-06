IVR 100/30 Ef

IVR 100/30 Ef здрава индустриална смукачка. За мобилно и стационарно изсмукване на твърди частици - от дребни стружки и опасен прах до пясък и бластиращ абразив.

Мобилната индустриална смукачка IVR 100/30 Ef, задвижвана от трифазен ток, е специално проектирана за производителност, здравина и лесна употреба, за да отговори на най-взискателните индустриални изисквания. Снабдена със заварени гнезда за мотокар, уши за кран, разтоварваща клапа и ергономична количка за спускане, тя предлага различни опции за удобно изпразване на нейния 100-литров контейнер, без да се налага демонтиране на задвижващата глава. Това означава, че големи количества твърди материали, като фини, груби и опасни стружки и прах (OEL ≥ 0,1 $mg/m^3$), пясък или абразиви за бластиране, могат да бъдат изхвърлени бързо и лесно. Филтърната система за прах клас M с издръжлив, миещ се джобен филтър и ръчно почистване на филтъра гарантира безопасно изсмукване с постоянно висока смукателна мощност по всяко време. Тя се осигурява от мощната, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) и директно задвижвания мотор с ниска поддръжка с номинална входна мощност от 3 kW, който също е проектиран за непрекъсната употреба.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR 100/30 Ef: Удобна клапа за ръчно изхвърляне
Удобна клапа за ръчно изхвърляне
За лесно изпразване, например в подови транспортьори или контейнери. Удобно и спестяващо време изпразване на засмукания материал, дори при големи количества. Приставките за кран позволяват безопасно захващане и изпразване с кран.
Индустриална смукачка IVR 100/30 Ef: Изключително здрава, изключително гъвкава
Изключително здрава, изключително гъвкава
С практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Индустриална смукачка IVR 100/30 Ef: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
  • За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
  • Подходящ и за големи количества прах.
  • Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 88 / 315
Вакуум (мбар/кПа) 260 / 26
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входяща мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Тегло без аксесоари (кг) 172
Тегло с опаковката (кг) 172,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 950 x 715 x 1985
Индустриална смукачка IVR 100/30 Ef
Индустриална смукачка IVR 100/30 Ef
Индустриална смукачка IVR 100/30 Ef

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества фин и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
  • За големи количества твърди частици, като дребни и големи стружки и стърготини, пясък, абразивен материал
Аксесоари