Мобилната индустриална смукачка IVR 100/30 Ef, задвижвана от трифазен ток, е специално проектирана за производителност, здравина и лесна употреба, за да отговори на най-взискателните индустриални изисквания. Снабдена със заварени гнезда за мотокар, уши за кран, разтоварваща клапа и ергономична количка за спускане, тя предлага различни опции за удобно изпразване на нейния 100-литров контейнер, без да се налага демонтиране на задвижващата глава. Това означава, че големи количества твърди материали, като фини, груби и опасни стружки и прах (OEL ≥ 0,1 $mg/m^3$), пясък или абразиви за бластиране, могат да бъдат изхвърлени бързо и лесно. Филтърната система за прах клас M с издръжлив, миещ се джобен филтър и ръчно почистване на филтъра гарантира безопасно изсмукване с постоянно висока смукателна мощност по всяко време. Тя се осигурява от мощната, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) и директно задвижвания мотор с ниска поддръжка с номинална входна мощност от 3 kW, който също е проектиран за непрекъсната употреба.