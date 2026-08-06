Индустриалната смукачка IVR 100/40-Pp Sc с многостепенно пневматично задвижване генерира изключително висок вакуум. В резултат на това прах и дори пастообразни вещества могат да бъдат пренасяни на по-дълги разстояния. Пневматичната смукачка е оборудвана с високоефективен джобен филтър, който надеждно филтрира и фин прах. Джобният филтър се предлага във вариант от 1,75 $m^2$. Полиетиленовата торба и маркучът за изравняване на налягането гарантират, че изпразването става с минимално отделяне на прах. 100-литровият контейнер разполага с удобен механизъм за спускане, който осигурява и лесно възобновяване на работата.