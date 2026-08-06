IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc: индустриална смукачка с пневматично задвижване предназначена за изсмукване на прах или пастообразни вещества на дълги разстояния. С джобен филтър.
Индустриалната смукачка IVR 100/40-Pp Sc с многостепенно пневматично задвижване генерира изключително висок вакуум. В резултат на това прах и дори пастообразни вещества могат да бъдат пренасяни на по-дълги разстояния. Пневматичната смукачка е оборудвана с високоефективен джобен филтър, който надеждно филтрира и фин прах. Джобният филтър се предлага във вариант от 1,75 $m^2$. Полиетиленовата торба и маркучът за изравняване на налягането гарантират, че изпразването става с минимално отделяне на прах. 100-литровият контейнер разполага с удобен механизъм за спускане, който осигурява и лесно възобновяване на работата.
Характеристики и предимства
Система на изпразване с малко количество прах с PE чувал
- Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането.
- Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Лесно почистване на филтъра благодарение на ръчен механизъм с разклащане
- Редовно използване на лоста/ механизма за разклащане за постоянно висока мощност на засмукване.
Работа с ниско ниво на шум.
- Тиха работа благодарение на шумозаглушения задвижващ блок.
Спецификации
Технически данни
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|95 / 341
|Вакуум (мбар/кПа)
|500 / 50
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входяща мощност (кВт)
|4
|Тип вакуумиране
|Пневматичен
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|55 - 80
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Тегло без аксесоари (кг)
|101
|Тегло с опаковката (кг)
|104,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 760 x 1620
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