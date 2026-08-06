IVR 100/40-Pp Sc

IVR 100/40-Pp Sc: индустриална смукачка с пневматично задвижване предназначена за изсмукване на прах или пастообразни вещества на дълги разстояния. С джобен филтър.

Индустриалната смукачка IVR 100/40-Pp Sc с многостепенно пневматично задвижване генерира изключително висок вакуум. В резултат на това прах и дори пастообразни вещества могат да бъдат пренасяни на по-дълги разстояния. Пневматичната смукачка е оборудвана с високоефективен джобен филтър, който надеждно филтрира и фин прах. Джобният филтър се предлага във вариант от 1,75 $m^2$. Полиетиленовата торба и маркучът за изравняване на налягането гарантират, че изпразването става с минимално отделяне на прах. 100-литровият контейнер разполага с удобен механизъм за спускане, който осигурява и лесно възобновяване на работата.

Характеристики и предимства
Система на изпразване с малко количество прах с PE чувал
  • Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането.
  • Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Лесно почистване на филтъра благодарение на ръчен механизъм с разклащане
  • Редовно използване на лоста/ механизма за разклащане за постоянно висока мощност на засмукване.
Работа с ниско ниво на шум.
  • Тиха работа благодарение на шумозаглушения задвижващ блок.
Спецификации

Технически данни

Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 95 / 341
Вакуум (мбар/кПа) 500 / 50
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входяща мощност (кВт) 4
Тип вакуумиране Пневматичен
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 55 - 80
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Тегло без аксесоари (кг) 101
Тегло с опаковката (кг) 104,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 915 x 760 x 1620
Индустриална смукачка IVR 100/40-Pp Sc
Индустриална смукачка IVR 100/40-Pp Sc

Видео

Аксесоари