Отличаваща се с филтърна система за прах клас L за безопасно изсмукване на фини и груби стружки и прах, пясък или абразиви за бластиране, задвижваната от трифазен ток, здрава и лесна за поддръжка индустриална смукачка IVR 100/60 Ef е впечатляваща при тежки индустриални приложения. Нейният издръжлив, миещ се джобен филтър и почистването на филтъра чрез ръчен механичен шейкър гарантират постоянно висока смукателна мощност. Мощната, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) за висок вакуум гарантира максимална смукателна мощност, докато лесният за поддръжка мотор с номинална входна мощност от 6 kW е проектиран специално за непрекъсната употреба. За допълнително удобство при изпразване на индустриалната смукачка, която може да се използва за стационарни или мобилни приложения, е предвидена разтоварваща клапа, която може да се използва с високоповдигач без необходимост от сваляне на задвижващата глава. Друга удобна за потребителя функция е ниският работен шум. Събраните отпадъци могат да бъдат изпразнени и ръчно на специфично за клиента място за изхвърляне.