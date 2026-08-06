IVR 100/60 Ef
Големите количества пясък и абразивен материал, както и дребни стружки и прах са областите на мобилната смукачка IVR 100/60 Ef. Идеална за непрекъсната работа в тежки индустриални условия.
Отличаваща се с филтърна система за прах клас L за безопасно изсмукване на фини и груби стружки и прах, пясък или абразиви за бластиране, задвижваната от трифазен ток, здрава и лесна за поддръжка индустриална смукачка IVR 100/60 Ef е впечатляваща при тежки индустриални приложения. Нейният издръжлив, миещ се джобен филтър и почистването на филтъра чрез ръчен механичен шейкър гарантират постоянно висока смукателна мощност. Мощната, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) за висок вакуум гарантира максимална смукателна мощност, докато лесният за поддръжка мотор с номинална входна мощност от 6 kW е проектиран специално за непрекъсната употреба. За допълнително удобство при изпразване на индустриалната смукачка, която може да се използва за стационарни или мобилни приложения, е предвидена разтоварваща клапа, която може да се използва с високоповдигач без необходимост от сваляне на задвижващата глава. Друга удобна за потребителя функция е ниският работен шум. Събраните отпадъци могат да бъдат изпразнени и ръчно на специфично за клиента място за изхвърляне.
Характеристики и предимства
Удобна клапа за ръчно изхвърлянеЗа лесно изпразване, например в подови транспортьори или контейнери. Удобно и спестяващо време изпразване на засмукания материал, дори при големи количества. Приставките за кран позволяват безопасно захващане и изпразване с кран.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност 6 kW и плавно стартиране за изсмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|175 / 630
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входяща мощност (кВт)
|6
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|65
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Тегло без аксесоари (кг)
|250
|Тегло с опаковката (кг)
|250,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1670 x 760 x 1840
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества твърди частици, като дребни и големи стружки и стърготини, пясък, абразивен материал