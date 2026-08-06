IVR 100/60 Ef

Големите количества пясък и абразивен материал, както и дребни стружки и прах са областите на мобилната смукачка IVR 100/60 Ef. Идеална за непрекъсната работа в тежки индустриални условия.

Отличаваща се с филтърна система за прах клас L за безопасно изсмукване на фини и груби стружки и прах, пясък или абразиви за бластиране, задвижваната от трифазен ток, здрава и лесна за поддръжка индустриална смукачка IVR 100/60 Ef е впечатляваща при тежки индустриални приложения. Нейният издръжлив, миещ се джобен филтър и почистването на филтъра чрез ръчен механичен шейкър гарантират постоянно висока смукателна мощност. Мощната, енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) за висок вакуум гарантира максимална смукателна мощност, докато лесният за поддръжка мотор с номинална входна мощност от 6 kW е проектиран специално за непрекъсната употреба. За допълнително удобство при изпразване на индустриалната смукачка, която може да се използва за стационарни или мобилни приложения, е предвидена разтоварваща клапа, която може да се използва с високоповдигач без необходимост от сваляне на задвижващата глава. Друга удобна за потребителя функция е ниският работен шум. Събраните отпадъци могат да бъдат изпразнени и ръчно на специфично за клиента място за изхвърляне.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR 100/60 Ef: Удобна клапа за ръчно изхвърляне
Удобна клапа за ръчно изхвърляне
За лесно изпразване, например в подови транспортьори или контейнери. Удобно и спестяващо време изпразване на засмукания материал, дори при големи количества. Приставките за кран позволяват безопасно захващане и изпразване с кран.
Индустриална смукачка IVR 100/60 Ef: Изключително здрава, изключително гъвкава
Изключително здрава, изключително гъвкава
С практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Индустриална смукачка IVR 100/60 Ef: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност 6 kW и плавно стартиране за изсмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
  • Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 175 / 630
Вакуум (мбар/кПа) 260 / 26
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входяща мощност (кВт) 6
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 65
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Тегло без аксесоари (кг) 250
Тегло с опаковката (кг) 250,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1670 x 760 x 1840
Индустриална смукачка IVR 100/60 Ef
Индустриална смукачка IVR 100/60 Ef
Индустриална смукачка IVR 100/60 Ef

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества твърди частици, като дребни и големи стружки и стърготини, пясък, абразивен материал
Аксесоари