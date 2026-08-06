Индустриалната смукачка IVR 100/75-Pp Ef е смукачка за чугун и пясък, оборудвана с джобен филтър. Машината има ръчно управлявана разтоварваща клапа, която улеснява тежката работа по изпразването на тежки материали в подови транспортьори или контейнери. При този процес не е необходимо задвижващият механизъм да бъде отстраняван. Освен това шасито може да бъде повдигано с мотокар и транспортирано с кран. IVR 100/75-Pp Ef е специално разработена за събиране на тежки материали като пясък, чугун или абразиви за бластиране и се използва например в леярни.