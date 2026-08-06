IVR 100/75-Pp Ef
IVR 100/75-Pp Ef за събиране на железни прахове и пясък: смукачка с пневматично задвижване. С изпускателния клапан смукачката може да изхвърля тежки материали в подови транспортьори.
Индустриалната смукачка IVR 100/75-Pp Ef е смукачка за чугун и пясък, оборудвана с джобен филтър. Машината има ръчно управлявана разтоварваща клапа, която улеснява тежката работа по изпразването на тежки материали в подови транспортьори или контейнери. При този процес не е необходимо задвижващият механизъм да бъде отстраняван. Освен това шасито може да бъде повдигано с мотокар и транспортирано с кран. IVR 100/75-Pp Ef е специално разработена за събиране на тежки материали като пясък, чугун или абразиви за бластиране и се използва например в леярни.
Характеристики и предимства
Удобна и спестяваща време възможност за изпразване с помощта на кран
- Куката/ щипките за кран позволяват безопасно хващане и изпразване с помощта на кран.
Лесно почистване на филтъра благодарение на ръчен механизъм с разклащане
- Редовно използване на лоста/ механизма за разклащане осигурява постоянна мощност на засмукване.
- Безпрецедентно ефективно ръчно почистване на филтъра благодарение на армиращата решетка във всяка филтърна торбичка.
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
- Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Работа с ниско ниво на шум.
- Безшумна работа благодарение на шумопоглъщащ задвижващ блок.
Спецификации
Технически данни
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|203 / 732
|Вакуум (мбар/кПа)
|500 / 50
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входяща мощност (кВт)
|7,5
|Тип вакуумиране
|Пневматичен
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|55 - 80
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Тегло без аксесоари (кг)
|123
|Тегло с опаковката (кг)
|138,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|972 x 714 x 1629
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