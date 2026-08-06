IVR 100/75-Pp Ef

IVR 100/75-Pp Ef за събиране на железни прахове и пясък: смукачка с пневматично задвижване. С изпускателния клапан смукачката може да изхвърля тежки материали в подови транспортьори.

Индустриалната смукачка IVR 100/75-Pp Ef е смукачка за чугун и пясък, оборудвана с джобен филтър. Машината има ръчно управлявана разтоварваща клапа, която улеснява тежката работа по изпразването на тежки материали в подови транспортьори или контейнери. При този процес не е необходимо задвижващият механизъм да бъде отстраняван. Освен това шасито може да бъде повдигано с мотокар и транспортирано с кран. IVR 100/75-Pp Ef е специално разработена за събиране на тежки материали като пясък, чугун или абразиви за бластиране и се използва например в леярни.

Характеристики и предимства
Удобна и спестяваща време възможност за изпразване с помощта на кран
  • Куката/ щипките за кран позволяват безопасно хващане и изпразване с помощта на кран.
Лесно почистване на филтъра благодарение на ръчен механизъм с разклащане
  • Редовно използване на лоста/ механизма за разклащане осигурява постоянна мощност на засмукване.
  • Безпрецедентно ефективно ръчно почистване на филтъра благодарение на армиращата решетка във всяка филтърна торбичка.
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
  • Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Работа с ниско ниво на шум.
  • Безшумна работа благодарение на шумопоглъщащ задвижващ блок.
Спецификации

Технически данни

Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 203 / 732
Вакуум (мбар/кПа) 500 / 50
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входяща мощност (кВт) 7,5
Тип вакуумиране Пневматичен
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 55 - 80
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Тегло без аксесоари (кг) 123
Тегло с опаковката (кг) 138,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 972 x 714 x 1629
Индустриална смукачка IVR 100/75-Pp Ef
Индустриална смукачка IVR 100/75-Pp Ef

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