IVR 100/75-Pp Sc е индустриална смукачка, която работи с многостепенно пневматично задвижване. Високият вакуум гарантира, че прах и пастообразни вещества могат да се придвижват на дълги разстояния. Високоефективният джобен филтър е идеален и за фини прахови частици и се предлага във вариант от 1,75 $m^2$. 100-литровият контейнер разполага с удобен механизъм за спускане, който позволява и безпроблемно възобновяване на работата. IVR 100/75-Pp Sc улеснява изпразването с малко прах благодарение на полиетиленовата торба и маркуча за изравняване на налягането.