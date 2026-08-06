IVR 100/75-Pp Sc

IVR 100/75-Pp Sc е смукачка с пневматично задвижване. Заради високата си смукателна мощност тя може лесно да засмуква и транспортира прахообразни и пастообразни вещества на дълги разстояния.

IVR 100/75-Pp Sc е индустриална смукачка, която работи с многостепенно пневматично задвижване. Високият вакуум гарантира, че прах и пастообразни вещества могат да се придвижват на дълги разстояния. Високоефективният джобен филтър е идеален и за фини прахови частици и се предлага във вариант от 1,75 $m^2$. 100-литровият контейнер разполага с удобен механизъм за спускане, който позволява и безпроблемно възобновяване на работата. IVR 100/75-Pp Sc улеснява изпразването с малко прах благодарение на полиетиленовата торба и маркуча за изравняване на налягането.

Характеристики и предимства
Система на изпразване с малко количество прах с PE чувал
  • Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането.
Лесно почистване на филтъра благодарение на ръчен механизъм с разклащане
  • Редовно използване на лоста/ механизма за разклащане за постоянно висока мощност на засмукване.
  • Безпрецедентно ефективно ръчно почистване на филтъра благодарение на армиращата решетка във всяка филтърна торбичка.
Работа с ниско ниво на шум.
  • Тиха работа благодарение на шумозаглушения задвижващ блок.
Спецификации

Технически данни

Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 203 / 732
Вакуум (мбар/кПа) 500 / 50
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входяща мощност (кВт) 7,5
Тип вакуумиране Пневматичен
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 55 - 80
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Тегло без аксесоари (кг) 107
Тегло с опаковката (кг) 110,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 915 x 760 x 1583
Индустриална смукачка IVR 100/75-Pp Sc
Индустриална смукачка IVR 100/75-Pp Sc

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