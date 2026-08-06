IVR 100/75-Pp Sc
IVR 100/75-Pp Sc е смукачка с пневматично задвижване. Заради високата си смукателна мощност тя може лесно да засмуква и транспортира прахообразни и пастообразни вещества на дълги разстояния.
IVR 100/75-Pp Sc е индустриална смукачка, която работи с многостепенно пневматично задвижване. Високият вакуум гарантира, че прах и пастообразни вещества могат да се придвижват на дълги разстояния. Високоефективният джобен филтър е идеален и за фини прахови частици и се предлага във вариант от 1,75 $m^2$. 100-литровият контейнер разполага с удобен механизъм за спускане, който позволява и безпроблемно възобновяване на работата. IVR 100/75-Pp Sc улеснява изпразването с малко прах благодарение на полиетиленовата торба и маркуча за изравняване на налягането.
Характеристики и предимства
Система на изпразване с малко количество прах с PE чувал
- Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането.
Лесно почистване на филтъра благодарение на ръчен механизъм с разклащане
- Редовно използване на лоста/ механизма за разклащане за постоянно висока мощност на засмукване.
- Безпрецедентно ефективно ръчно почистване на филтъра благодарение на армиращата решетка във всяка филтърна торбичка.
Работа с ниско ниво на шум.
- Тиха работа благодарение на шумозаглушения задвижващ блок.
Спецификации
Технически данни
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|203 / 732
|Вакуум (мбар/кПа)
|500 / 50
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входяща мощност (кВт)
|7,5
|Тип вакуумиране
|Пневматичен
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|55 - 80
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Тегло без аксесоари (кг)
|107
|Тегло с опаковката (кг)
|110,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 760 x 1583
Видео