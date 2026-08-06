Индустриалната смукачка IVR-B 20/8 е перфектна за взискателни приложения в металообработващата и пластмасопреработващата промишленост. Нейният особено нисък и компактен дизайн я прави подходяща за широк спектър от приложения. Благодарение на мощния патронен филтър и висококачествения контейнер от неръждаема стомана, остатъци от щанцоване, стружки и прах могат да бъдат безопасно и надеждно изсмуквани без никакви затруднения. Издръжливата турбина със страничен канал също така гарантира непрекъсната употреба, например в производствени линии, докато ефективният заглушител намалява работния шум до минимум. В допълнение, при дизайна на машината съзнателно са пропуснати обичайните компоненти, за да се гарантира лесна работа и да се поддържа много ниско ниво на усилията за поддръжка.