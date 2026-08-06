IVR-B 20/8
Малка, универсална смукачка за вграждане IVR-B 20/8 с контейнер от неръждаема стомана и с вентилатор със страничен канал. Идеална за отстраняване на остатъци от преси, стружки и едър прах.
Индустриалната смукачка IVR-B 20/8 е перфектна за взискателни приложения в металообработващата и пластмасопреработващата промишленост. Нейният особено нисък и компактен дизайн я прави подходяща за широк спектър от приложения. Благодарение на мощния патронен филтър и висококачествения контейнер от неръждаема стомана, остатъци от щанцоване, стружки и прах могат да бъдат безопасно и надеждно изсмуквани без никакви затруднения. Издръжливата турбина със страничен канал също така гарантира непрекъсната употреба, например в производствени линии, докато ефективният заглушител намалява работния шум до минимум. В допълнение, при дизайна на машината съзнателно са пропуснати обичайните компоненти, за да се гарантира лесна работа и да се поддържа много ниско ниво на усилията за поддръжка.
Характеристики и предимства
Компактни размериЛесно съхранение и закрепване между, върху или под производствените машини. Компактните габарити позволяват различни приложения. Мощният вентилатор със страничен канал позволява разнообразни приложения.
Свободностоящ контейнер за събиране от неръждаема стоманаКонтейнерът за събиране може да се повдигне от основната плоча на машината. Предпазните скоби на капака позволяват безопасно транспортиране.
Устойчива на износване турбина със страничен каналКомпактна машина с 0,8 kW номинална мощност за вакуумиране на твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Оборудван с издръжлив патронен филтър
- За безопасно вакуумиране на твърди частици и малки количества прах до клас на прах М.
- Много ясен и компактен дизайн на филтъра.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|39 / 140
|Вакуум (мбар/кПа)
|90 / 9
|Обем на контейнера (л)
|20
|Номинална входяща мощност (кВт)
|0,8
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|70
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,7
|Тегло без аксесоари (кг)
|32
|Тегло с опаковката (кг)
|32,559
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|610 x 450 x 480