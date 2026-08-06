IVR-B 30/15
Малка, мощна смукачка за вграждане IVR-B 30/15 с контейнер от неръждаема стомана и с вентилатор със страничен канал. Перфектна за почистване на остатъци от преси, на стружки или едър прах.
IVR-B 30/15 е ниска и компактна индустриална смукачка, която идеално подхожда за използване в металообработващата промишленост и обработката на пластмаси. Висококачественият контейнер от неръждаема стомана издържа дори на най-тежките условия на работа. Остатъците от пресоване, стърготините и прахът могат надеждно да се аспирират през патронния филтър на смукачката. Излишните за смукачката компоненти са били умишлено пропуснати в конструкцията на машината. Резултатът е смукачка, която е много лесна за работа и не изискваща специална поддръжка. Надежден вентилатор със страничен канал гарантира непрекъсната безпроблемна употреба (например в производствени линии). Ефективен шумозаглушител намалява нивото на шума до минимум.
Характеристики и предимства
Компактни размериКомпактните габарити позволяват различни приложения. Лесно съхранение и закрепване между, върху или под производствените машини. Мощният вентилатор със страничен канал позволява разнообразни приложения.
Свободностоящ контейнер за събиране от неръждаема стоманаКонтейнерът за събиране може да се повдигне от основната плоча на машината. Предпазните скоби на капака позволяват безопасно транспортиране.
Устойчива на износване турбина със страничен каналКомпактна машина с номинална мощност 1,5 kW за вакуумиране на твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Оборудван с издръжлив патронен филтър
- За безопасно вакуумиране на твърди частици и малки количества прах до клас на прах М.
- Много ясен и компактен дизайн на филтъра.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|58 / 210
|Вакуум (мбар/кПа)
|200 / 20
|Обем на контейнера (л)
|30
|Номинална входяща мощност (кВт)
|1,5
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|52
|Тегло с опаковката (кг)
|52,559
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|810 x 575 x 520