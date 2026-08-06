IVR-B 30/15 е ниска и компактна индустриална смукачка, която идеално подхожда за използване в металообработващата промишленост и обработката на пластмаси. Висококачественият контейнер от неръждаема стомана издържа дори на най-тежките условия на работа. Остатъците от пресоване, стърготините и прахът могат надеждно да се аспирират през патронния филтър на смукачката. Излишните за смукачката компоненти са били умишлено пропуснати в конструкцията на машината. Резултатът е смукачка, която е много лесна за работа и не изискваща специална поддръжка. Надежден вентилатор със страничен канал гарантира непрекъсната безпроблемна употреба (например в производствени линии). Ефективен шумозаглушител намалява нивото на шума до минимум.