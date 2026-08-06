IVR-B 50/30
Спестяваща място смукачка за вграждане: IVR-B 50/30 със здрав вентилатор с вентилатор със страничен канал и патронен филтър за (метални) стружки, за остатъци от пресоване и за груб прах.
Компактната смукачка за вграждане IVR-B 50/30 е индустриална смукачка с малка височина - идеално подходяща за непосредствен монтаж в металообработващата промишленост и при преработката на пластмаси. Благодарение на това, че основното внимание е отделено на основните компоненти на смукачката, машината впечатлява с изключително лесните си управление и поддръжка. Устойчивият вентилатор със страничен канал позволява непрекъсната употреба, без да се правят компромиси, напр. в производствените линии. С патронния филтър в капака на контейнера, машината е подходяща за почистване на стърготини, остатъци от пресирани материали и едър прах. Здравият контейнер, изработен от прахово боядисана стоманена ламарина е разработен специално за промишлено използване. Вграденият шумозаглушител намалява нивото на шума до минимум.
Характеристики и предимства
Компактни размериЛесно съхранение и закрепване между, върху или под производствените машини. Компактните габарити позволяват различни приложения. Мощният вентилатор със страничен канал позволява разнообразни приложения.
Свободностоящ контейнер за събиране от неръждаема стоманаКонтейнерът за събиране може да се повдигне от основната плоча на машината. Предпазните скоби на капака позволяват безопасно транспортиране.
Устойчива на износване турбина със страничен каналКомпактна машина с номинална мощност 3 kW за вакуумиране на твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Оборудван с издръжлив патронен филтър
- За безопасно вакуумиране на твърди частици и малки количества прах до клас на прах М.
- Много ясен и компактен дизайн на филтъра.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 315
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|50
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|72
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|70
|Тегло с опаковката (кг)
|70,559
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|835 x 715 x 570
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