Компактната смукачка за вграждане IVR-B 50/30 е индустриална смукачка с малка височина - идеално подходяща за непосредствен монтаж в металообработващата промишленост и при преработката на пластмаси. Благодарение на това, че основното внимание е отделено на основните компоненти на смукачката, машината впечатлява с изключително лесните си управление и поддръжка. Устойчивият вентилатор със страничен канал позволява непрекъсната употреба, без да се правят компромиси, напр. в производствените линии. С патронния филтър в капака на контейнера, машината е подходяща за почистване на стърготини, остатъци от пресирани материали и едър прах. Здравият контейнер, изработен от прахово боядисана стоманена ламарина е разработен специално за промишлено използване. Вграденият шумозаглушител намалява нивото на шума до минимум.