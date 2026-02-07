IVS 100/40

Базов модел в нашият супер клас индустриални смукачки: IVS 100/40 с 4kW страничен вентилатор, звездовиден филтър с прахов клас M и хоризонтално почистване на филтърна чрез вграден механизъм.

Хоризонталният изтупващ филтъра механизъм е една от най-забележителните характеристики на нашите индустриални смукачки IVS 100/40 с трифазен мотор и турбина с 4 kW. Този интегриран механизъм с трансмисия осигурява постоянно добри резултати при почистване на филтъра, независимо от това колко сила е приложена от потребителя. Това удължава експлоатационният живот на големия звездовиден филтър. Корозионно устойчивият 100-литров контейнер от неръждаема стомана побира големи количества твърди частици, а удобният механизъм за спускане улеснява изпразването му. Има различни надеждни опции за съхранение на аксесоари директно върху машината.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVS 100/40: Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност 4 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Индустриална смукачка IVS 100/40: Ръчно почистване на филтъра за IVS.
Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Индустриална смукачка IVS 100/40: Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М. Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 138 / 500
Вакуум (мбар/кПа) 175 / 17,5
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 4,2
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50
Ниво на шум (дБ(А)) 75
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2,2
Тегло без аксесоари (кг) 130
Тегло вкл. Опаковка (кг) 131,574
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1202 x 771 x 1470

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVS 100/40
