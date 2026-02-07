Хоризонталният изтупващ филтъра механизъм е една от най-забележителните характеристики на нашите индустриални смукачки IVS 100/40 с трифазен мотор и турбина с 4 kW. Този интегриран механизъм с трансмисия осигурява постоянно добри резултати при почистване на филтъра, независимо от това колко сила е приложена от потребителя. Това удължава експлоатационният живот на големия звездовиден филтър. Корозионно устойчивият 100-литров контейнер от неръждаема стомана побира големи количества твърди частици, а удобният механизъм за спускане улеснява изпразването му. Има различни надеждни опции за съхранение на аксесоари директно върху машината.