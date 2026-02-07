IVS 100/40
Базов модел в нашият супер клас индустриални смукачки: IVS 100/40 с 4kW страничен вентилатор, звездовиден филтър с прахов клас M и хоризонтално почистване на филтърна чрез вграден механизъм.
Хоризонталният изтупващ филтъра механизъм е една от най-забележителните характеристики на нашите индустриални смукачки IVS 100/40 с трифазен мотор и турбина с 4 kW. Този интегриран механизъм с трансмисия осигурява постоянно добри резултати при почистване на филтъра, независимо от това колко сила е приложена от потребителя. Това удължава експлоатационният живот на големия звездовиден филтър. Корозионно устойчивият 100-литров контейнер от неръждаема стомана побира големи количества твърди частици, а удобният механизъм за спускане улеснява изпразването му. Има различни надеждни опции за съхранение на аксесоари директно върху машината.
Характеристики и предимства
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност 4 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Ръчно почистване на филтъра за IVS.Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтърЗа безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М. Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|138 / 500
|Вакуум (мбар/кПа)
|175 / 17,5
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|4,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50
|Ниво на шум (дБ(А))
|75
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|130
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|131,574
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1202 x 771 x 1470
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
