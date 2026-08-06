IVS 100/40 Lp
IVS 100/40 Lp супер клас смукачка с 4 kW странична турбина за продължителна употреба. Интегрирана система за събиране на отпадъци Longopac® за изхвърляне с много малко запрашаване.
Ето превода на текста, съобразен с всички твои изисквания: Най-малкият модел от нашата гама индустриални смукачки от супер клас със система за изхвърляне Longopac®: IVS 100/40 Lp за изсмукване на твърди материали като големи количества строителни отпадъци и минерален прах. Тук отпадъците се отвеждат директно в торбите за изхвърляне Longopac® и след това могат да бъдат отстранени практически без прах. Филтърната система с нейния голям, но същевременно компактен звездообразен филтър (благодарение на своите 16 гънки), се почиства основно чрез хоризонтален филтърен шейкър. Специален редуктор осигурява постоянни резултати при почистване, независимо от силата, прилагана от потребителя. С надеждния и ефективен (IE2) трифазен мотор и мощната 4 kW турбина със страничен канал, смукачката е подготвена и за предизвикателни задачи при непрекъсната работа. Аксесоарите могат да бъдат разположени така, че да са безопасни при транспортиране и да не се губят, докато опционалното дистанционно управление за пореден път демонстрира богатото оборудване дори на базовия модел.
Характеристики и предимства
Система за безопасно изхвърляне Longopac®Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност 4 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Ръчно почистване на филтъра за IVS.Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|135 / 485
|Вакуум (мбар/кПа)
|150 / 15
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|4,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|75
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|155
|Тегло с опаковката (кг)
|155,774
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1202 x 686 x 1465
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
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