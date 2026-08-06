Ето превода на текста, съобразен с всички твои изисквания: Най-малкият модел от нашата гама индустриални смукачки от супер клас със система за изхвърляне Longopac®: IVS 100/40 Lp за изсмукване на твърди материали като големи количества строителни отпадъци и минерален прах. Тук отпадъците се отвеждат директно в торбите за изхвърляне Longopac® и след това могат да бъдат отстранени практически без прах. Филтърната система с нейния голям, но същевременно компактен звездообразен филтър (благодарение на своите 16 гънки), се почиства основно чрез хоризонтален филтърен шейкър. Специален редуктор осигурява постоянни резултати при почистване, независимо от силата, прилагана от потребителя. С надеждния и ефективен (IE2) трифазен мотор и мощната 4 kW турбина със страничен канал, смукачката е подготвена и за предизвикателни задачи при непрекъсната работа. Аксесоарите могат да бъдат разположени така, че да са безопасни при транспортиране и да не се губят, докато опционалното дистанционно управление за пореден път демонстрира богатото оборудване дори на базовия модел.