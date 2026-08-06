IVS 100/40 Lp

IVS 100/40 Lp супер клас смукачка с 4 kW странична турбина за продължителна употреба. Интегрирана система за събиране на отпадъци Longopac® за изхвърляне с много малко запрашаване.

Ето превода на текста, съобразен с всички твои изисквания: Най-малкият модел от нашата гама индустриални смукачки от супер клас със система за изхвърляне Longopac®: IVS 100/40 Lp за изсмукване на твърди материали като големи количества строителни отпадъци и минерален прах. Тук отпадъците се отвеждат директно в торбите за изхвърляне Longopac® и след това могат да бъдат отстранени практически без прах. Филтърната система с нейния голям, но същевременно компактен звездообразен филтър (благодарение на своите 16 гънки), се почиства основно чрез хоризонтален филтърен шейкър. Специален редуктор осигурява постоянни резултати при почистване, независимо от силата, прилагана от потребителя. С надеждния и ефективен (IE2) трифазен мотор и мощната 4 kW турбина със страничен канал, смукачката е подготвена и за предизвикателни задачи при непрекъсната работа. Аксесоарите могат да бъдат разположени така, че да са безопасни при транспортиране и да не се губят, докато опционалното дистанционно управление за пореден път демонстрира богатото оборудване дори на базовия модел.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVS 100/40 Lp: Система за безопасно изхвърляне Longopac®
Система за безопасно изхвърляне Longopac®
Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Индустриална смукачка IVS 100/40 Lp: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност 4 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Индустриална смукачка IVS 100/40 Lp: Ръчно почистване на филтъра за IVS.
Ръчно почистване на филтъра за IVS.
Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 135 / 485
Вакуум (мбар/кПа) 150 / 15
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 4,2
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 75
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2,2
Тегло без аксесоари (кг) 155
Тегло с опаковката (кг) 155,774
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVS 100/40 Lp
Индустриална смукачка IVS 100/40 Lp
Индустриална смукачка IVS 100/40 Lp
Индустриална смукачка IVS 100/40 Lp

Видео

Аксесоари