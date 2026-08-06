IVS 100/55 Lp
Нашата индустриална смукачка IVS 100/55 Lp със система за събиране на отпадъци Longopac, турбина с 5,5 kW и хоризонтално почистване на филтъра може надеждно да вакуумира големи количества.
Интегрираният държач за торби за изхвърляне Longopac® е само един от стандартните детайли в оборудването на нашата индустриална смукачка от супер клас IVS 100/55 Lp. Тази система за отвеждане позволява изхвърляне практически без отделяне на прах на големи количества отпадъци и минерален прах, лесно събрани от тази смукачка. Тази производителност се базира по-специално на 5,5 kW турбина със страничен канал, големия звездообразен филтър с 16 гънки, одобрен за прах клас M, и надеждния, високоефективен (IE2) трифазен мотор. Въпреки тази висока мощност, смукачката може лесно да работи и при стандартен 16-амперов индустриален контакт и да се използва непрекъснато. Филтърът се изтръсква хоризонтално и разполага с редуктор, който позволява целево предаване на силата. Поради това филтърът винаги се почиства със същите отлични резултати, независимо от това колко сила се прилага от потребителя. Аксесоарите могат да се съхраняват директно върху машината, за да не се губят, а при необходимост се предлага опционално дистанционно управление, което може да включва и изключва смукачката от разстояние до 30 м.
Характеристики и предимства
Система за безопасно изхвърляне Longopac®Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност 5,5 kW и плавен старт за големи количества прах и твърди частици За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Ръчно почистване на филтъра за IVS.Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|156 / 560
|Вакуум (мбар/кПа)
|240 / 24
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|5,5
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|158
|Тегло с опаковката (кг)
|158,774
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1202 x 771 x 1470
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео