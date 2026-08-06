Интегрираният държач за торби за изхвърляне Longopac® е само един от стандартните детайли в оборудването на нашата индустриална смукачка от супер клас IVS 100/55 Lp. Тази система за отвеждане позволява изхвърляне практически без отделяне на прах на големи количества отпадъци и минерален прах, лесно събрани от тази смукачка. Тази производителност се базира по-специално на 5,5 kW турбина със страничен канал, големия звездообразен филтър с 16 гънки, одобрен за прах клас M, и надеждния, високоефективен (IE2) трифазен мотор. Въпреки тази висока мощност, смукачката може лесно да работи и при стандартен 16-амперов индустриален контакт и да се използва непрекъснато. Филтърът се изтръсква хоризонтално и разполага с редуктор, който позволява целево предаване на силата. Поради това филтърът винаги се почиства със същите отлични резултати, независимо от това колко сила се прилага от потребителя. Аксесоарите могат да се съхраняват директно върху машината, за да не се губят, а при необходимост се предлага опционално дистанционно управление, което може да включва и изключва смукачката от разстояние до 30 м.